Данила Козловский опроверг информацию о гражданстве США

Заслуженный артист России Данила Козловский заявил, что он не уезжал из страны, а призывы выйти на акции протеста, за которые его предложили проверить на экстремизм, были вырваны из контекста. Так он отреагировал на обращение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина в МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данила Козловский на премьере фильма «Чернобыль» в 2021 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Данила Козловский на премьере фильма «Чернобыль» в 2021 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Другое обращение господин Бородин направил в Генпрокуратуру с просьбой проверить Данилу Козловского по статье о дискредитации армии (ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ). В заявлении отмечалось, что актер уезжал в США. Ранее СМИ сообщали, что актер покинул Россию после начала спецоперации.

«Я никуда не уезжал из своей страны. Каждый месяц на протяжении последнего года (а до этого еще лет 15) я выхожу на сцену Петербуржского Малого драматического театра. Вся эта информация легко проверяется на сайте. В Америке у меня живет ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец»,— написал Данила Козловский в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что не имеет второго гражданства, «тем более» американского.

Свое обращение в МВД Виталий Бородин обосновал тем, что в одном из интервью, которое посмотрели 2,5 млн человек, Данила Козловский призывал людей выходить «поорать в центре города на миллионной акции антиправительственные лозунги». Глава Федерального проекта посчитал это призывами к дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.

Речь идет об интервью Данилы Козловского Ирине Шихман (признана иностранным агентом), вышедшем 14 апреля 2021 года. В начале опубликованного на YouTube-канале журналистки интервью показаны кадры со съемок сериала «Карамора», где Данила Козловский, режиссер проекта, призывал актеров «орать лозунги».

«Эти слова были сказаны на съемочной площадке исторического сериала про революцию, перед актерами массовых сцен, на сцене пикета, когда я объяснял им их актерскую задачу. Поразительно, как можно вырвать из контекста отдельную фразу и выставить ее для своих личных низких целей вот таким омерзительным образом»,— написал господин Козловский.

Виталий Бородин неоднократно обращался в Генпрокуратуру и другие ведомства с просьбой проверить разных российских деятелей по ряду административных и уголовных нарушений. За последние недели он попросил инициировать проверки в отношении Лии Ахеджаковой, Аллы Пугачевой, Семена Слепакова (признан иностранным агентом сегодня, 14 апреля) , Дианы Арбениной, Валерия Меладзе.

Лусине Баласян