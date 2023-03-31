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Коммерсантъ FM
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ТАСС: Семена Слепакова проверят по статье о дискредитации армии

Московская полиция проверит музыканта и продюсера Семена Слепакова по статье о дискредитации вооруженных сил, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Проверка связана с недавней песней Семена Слепакова «Колыбельная».

Семен Слепаков в 2018 году

Семен Слепаков в 2018 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Семен Слепаков в 2018 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В отношении Семена Слепакова проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение»,— сказал собеседник агентства. По его словам, певцу грозит либо штраф, либо арест.

Обращение с просьбой провести проверку в отношении Семена Слепакова написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. «Надеемся, что у нас закон работает для всех и Слепаков не избежит наказания, понесет ответственность по всей строгости закона РФ»,— сказал он ТАСС.

В песне Семен Слепаков от имени матери России поет колыбельную, в которой сожалеет о том, что ее трехлетний сын не может пойти воевать. Также в песне упоминаются два других сына России — айтишник, эмигрировавший в Европу, и погибший на Украине военный.

Анастасия Ларина

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