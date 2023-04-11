Генпрокурора РФ попросили возбудить дело о госизмене в отношении Лии Ахеджаковой

Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой возбудить три уголовных дела в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой. Он также попросил признать актрису иностранным агентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лия Ахеджакова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Лия Ахеджакова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Из обращения следует, что речь идет о ст. 275 («Государственная измена»), ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Виталий Бородин добавил, что Лию Ахеджакову необходимо лишить российского гражданства, наград и почетных званий в связи с ее высказываниями о специальной военной операции на Украине.

Глава федерального проекта также утверждает, что, «лишившись работы в ''Cовременнике'' за свои проукраинские высказывания и поступки», актриса остается в России, дает интервью украинским телеканалам, в одном из которых желает Украине победы. Кроме того, господин Бородин заявил, что актриса оказывала финансовую поддержку Украине и призывала к ней присоединиться. Перевод средств Украине рассматривается как госизмена в рамках ст. 275.

Ранее сегодня, 11 апреля, Виталий Бородин сообщал в своем Telegram-канале о планах обратиться к Игорю Краснову. В посте он опубликовал фрагмент интервью Лии Ахеджаковой одному из украинских каналов, в ходе которого она желает победы Украине, утверждая, что большинство людей в России против ведения боевых действий.

«Я не знаю, что движет Ахеджаковой, но она перешла все грани»,— прокомментировал ее интервью Виталий Бородин, назвав актрису «самым настоящим предателем России». Прежде за критику спецоперации господин Бородин уже обращался в Генпрокуратуру по поводу певцов Валерия Меладзе, Дианы Арбениной, продюсера Семена Слепакова.

84-летняя Лия Ахеджакова неоднократно высказывалась против российской военной операции на Украине. В конце февраля 2022 года сообщалось, что актриса перевела деньги ВСУ, что сама госпожа Ахеджакова отрицала. 10 марта в своем письме актриса рассказала, что департамент культуры поддержал решение руководителя «Современника» Юрия Кравца об исключении ее из репертуара театра. Позднее она сообщила, что в тот же день уволилась по собственному желанию. 9 апреля эту информацию подтвердил «Современник». Актриса служила в труппе «Современника» с 1977 года.

За свою карьеру актриса получила множество премий и наград, в том числе государственных. Среди них — орден Почета за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу и орден «За заслуги перед Отечеством» за вклад в развитие театрального искусства.

Лусине Баласян