Генпрокуратуру попросили проверить Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин направил обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования вооруженных сил Украины. До этого господин Бородин просил инициировать аналогичную проверку в отношении певца Валерия Меладзе.

Виталий Бородин, как сообщает ТАСС, указывает в обращении, что Алла Пугачева проживает в Израиле, критикует военную операцию РФ на Украине, поддерживает деятелей культуры и искусства, которые покинули страну, и оказывает финансовую помощь Киеву.

«Ранее Федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами»,— указано в обращении.

18 сентября 2022 года Алла Пугачева попросила присвоить ей статус иностранного агента. Таким образом певица отреагировала на соответствующее решение Минюста в отношении ее супруга — Максима Галкина (признан в России иностранным агентом), критиковавшего военную операцию РФ на Украине.

В начале октября 2022 года песни Аллы Пугачевой убрали из плейлиста «Русского радио» и других станций «Русской медиагруппы». К концу ноября исполнительница свернула всю широкую предпринимательскую деятельность в России. В тот же период народная артистка покинула РФ.

Подробнее о бизнес-проектах Аллы Пугачевой в России — в материале «Ъ FM» «Агентство АБП закрывает двери».

Григорий Лейба