EuObserver: Польша и страны Балтии призвали ЕС отключить Газпромбанк от SWIFT, запретить импорт газа и алюминия из РФ

Польша и страны Балтии предложили в рамках нового пакета антироссийских санкций отключить Газпромбанк от SWIFT или хотя бы заморозить его активы, сообщает EuObserver. В совместном письме эти страны предлагают запретить импорт российского газа, в том числе сжиженного (СПГ), алюминия, а также расширить критерии для включения россиян в санкционный список.

Газпромбанк является третьим по величине банком в России, и через него проводятся все международные платежи за российский газ. В 2022 году Евросоюз (ЕС) закупил 61 млрд куб. м российского трубопроводного газа и 22 млрд куб. м СПГ, отмечает EuObserver. «Учитывая роль банка в схеме российского истеблишмента по присвоению государственных денег, а также использование Кремлем банка для продвижения политических интересов, отключение Газпромбанка от SWIFT имеет приоритетное и символическое значение»,— говорится в совместном заявлении Польши и стран Балтии.

Они считают, что ЕС также должен заморозить активы «как можно большего числа российских банков и финансовых учреждений и их дочерних компаний». «Неспособность заморозить активы банков и финансовых учреждений означает, что даже если банки будут полностью отрезаны от SWIFT, с ними можно будет проводить операции другими способами»,— пояснили инициаторы ужесточения мер.

Следующим «логичным шагом» Польша и страны Балтии считают введение запрета на импорт газа из России. В числе других идей:

ограничение поставок по нефтепроводу «Дружба» (через него российская нефть поступает в Чехию, Германию, Венгрию и Словакию, этим странам предлагается предоставить «компенсационные механизмы» от ЕС);

запрет на экспорт алмазов в Бельгию (утверждается, что продажи алмазов приносят России более €4 млрд в год, а на ЕС приходится 41% этих поставок);

эмбарго на российский алюминий;

закрыть доступ в порты ЕС для иностранных судов, «которые сдаются в аренду или перевозят грузы для организаций, зарегистрированных в России».

Также предлагается расширить санкции на россиян, виновных в «нарушениях свободы собраний в контексте антивоенных демонстраций» и «нарушениях свободы слова в контексте массовой цензуры». По мнению Польши и стран Балтии, в черный список ЕС должны войти «должностные лица и организации, ответственные за разработку и использование системы распознавания лиц в Москве, которая применялась для проведения массовых произвольных задержаний участников протестов против вторжения России на Украину и для выявления лиц, уклоняющихся от призыва».

Сейчас ЕС обсуждает 11-й пакет санкции против России. Предполагается, что он будет направлен на борьбу с попытками обойти уже введенные ранее ограничения. В Европарламенте допустили введение новых мер к концу апреля. Reuters сообщало, что Польша предложила санкции против импорта по северной части нефтепровода «Дружба». Также польские власти при согласовании десятого пакета антироссийских санкций поставили шесть условий, одним из которых было ограничение поставок российских алмазов в будущем. По данным Bloomberg, США и страны G7 обсуждают почти полный запрет на экспорт в Россию.

Лаура Кеффер