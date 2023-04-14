Еврокомиссар МакГиннесс: ЕС готовится ввести 11-й пакет санкций против России

Член Еврокомиссии (ЕК) по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид МакГиннесс сообщила, что Евросоюз (ЕС) работает над 11-м пакетом антироссийских санкций. Она подтвердила, что он будет направлен на борьбу с попытками обойти уже введенные ограничения.

По ее словам, пакет будет включать и другие санкции, но подробности она не привела. «Европа ввела 10 пакетов санкций. Готовится еще один пакет»,— рассказала госпожа МакГиннесс в интервью телеканалу CNBC.

Она добавила, что ЕС сотрудничает с США, Великобританией, Канадой и Японией, чтобы обеспечить эффективное применение санкций «и собрать разведданные о попытках стран уклониться» от соблюдения ограничений. «Не стоит недооценивать усилия, которые Россия предпримет со своими друзьями по всему миру, чтобы обойти наши санкции»,— добавила еврокомиссар.

Politico сообщало, что ЕС обсудит 11-й пакет санкций против России после Пасхи. В Европарламенте допустили их введение к концу апреля. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в конце марта заявил, что Европа начинает уставать от введения антироссийских санкций. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек выступил за ужесточение борьбы с обходом санкций.

Лаура Кеффер