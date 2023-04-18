Reuters: Польша предложила санкции против импорта по северной части нефтепровода «Дружба»

Польша в апреле предложила свой вариант ограничительных мер против России в готовящийся 11-й пакет санкций Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ, который, по словам дипломатического источника, Варшава отправила в Еврокомиссию (ЕК). Одно из предложений заключается в запрете на импорт по северной части нефтепровода «Дружба».

Нефтепроводная магистраль «Дружба», созданная в 1964 году, проходит через Россию, Украину, Белоруссию, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

Предложенные Польшей меры касаются запрета на импорт российской нефти по северному участку нефтепровода «Дружба» в сторону Германии, сообщило Reuters. Также Варшава предлагает запретить импорт российских алмазов и природного газа, включая сжиженный природный газ, и ограничить сотрудничество в сфере атомной энергетики.

Польша среди прочего требует запретить импорт алюминия из России, расширить запрет на заход судов в порты ЕС, отключить Газпромбанк от системы SWIFT, заморозить активы других российских банков и запретить экспорт банкнот долларов США и евро в РФ, сообщает польское PAP со ссылкой на источники.

Ограничительные меры должны поддержать все 27 стран блока.

Высокопоставленный чиновник ЕС 17 апреля отказался комментировать Reuters возможные сроки введения каких-либо новых санкций.

В декабре 2022 года Германия подала заявку на 2023 год на прокачку по системе «Транснефти», но импортировать по нефтепроводу «Дружба» Берлин собирался не российскую, а казахскую нефть.

В марте председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что очередной пакет санкций направлен на борьбу против обхода действующих ограничений.

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Мария Федотова