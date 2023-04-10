Два депутата Европарламента допустили введение 11-го пакета санкций против России к концу апреля

Евросоюз (ЕС) может принять 11-й пакет санкций в отношении России к концу апреля, пишут «Известия» со ссылкой на двух депутатов Европарламента. Издание отмечает, что ограничения могут коснуться Турции, Казахстана и арабских государств в рамках механизма предотвращения обхода уже введенных санкций.

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек допустил, что Евросоюз может согласовать новые антироссийские санкции уже на этой неделе. По его словам, меры против обхода санкций могут коснуться и третьих стран. Однако, он считает, что вероятнее всего, это будет происходить поэтапно.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, 11-й по счету пакет санкций в этот раз может коснуться еще большего числа бизнесменов из России. Также в 11-м пакете должны быть «вторичные санкции» против тех, кто, по мнению Европарламента, помогает России обходить санкции.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис уточнил, что отдельно рассматривается вероятность введения санкций в отношении российского атомного сектора, в том числе госкорпорации «Росатом». По его словам, санкции могут затронуть членов совета директоров, а также новых контрактов.

Евросоюз сейчас обсуждает 11-й пакет санкций, он будет направлен на борьбу с обходом действующих ограничений, говорили в Еврокомиссии. По данным Politico, обсудить 11-й пакет антироссийских санкций страны ЕС намерены после католической Пасхи, которая пройдет 9 апреля. К апрелю под санкции зарубежных стран 8,2 тыс. российских граждан. Общее число подсанкционных юрлиц к текущему месяцу превысило 12 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Санкции набирают ход».