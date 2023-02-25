Польша согласовала санкции ЕС при условии будущих ограничений на атомную сферу, алмазы и каучук

Польша поставила шесть условий при согласовании 10-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, сообщил посол при ЕС Анджей Садось. Среди них — работа над санкциями против «Росатома», а также над ограничениями по импорту алмазов и каучука, передает польское агентство PAP.

Что требует Польша:

рассмотрение вопроса о «депортации украинских детей в Россию»;

работа над санкциями против Белоруссии (Варшава ожидает, что они будут приняты в понедельник, 27 февраля);

работа над санкциями в атомной сфере, речь идет «о топливе, о санкциях в отношении "Росатома" и руководства компании»;

ограничения на импорт российских алмазов;

создание Еврокомиссией механизма по мониторингу и подготовке отчетов о диверсификации импорта из России синтетического каучука странами ЕС;

работа над введением санкций против «российских пропагандистов», Варшава подготовила список из более 150 имен.

Шведское председательство в Совете ЕС ранее сообщило, что странам удалось договориться о введении 10-го пакета санкций против России. По информации СМИ, послы несколько дней не могли согласовать ограничения из-за отказы Польши, которая считала санкции слишком мягкими.

В годовщину российской специальной военной операции ряд стран объявили о новых санкциях против России. Самые масштабные ограничения ввели США: они коснулись, в частности, ЗАЭС, 11 банков и 1200 военных. Также Вашингтон пообещал выделить Украине дополнительно более $2 млрд.

Как страны Запада поддерживали Украину в годовщину ввода войск РФ — в материале «Ъ» «Наступление, санкции и мир».

Леонид Уварчев