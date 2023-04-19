Болгария и Венгрия запрещают импорт сельскохозяйственной продукции с Украины

Правительство Венгрии согласовало список сельскохозяйственных товаров, ввоз которых из Украины временно запрещен до 30 июня. Правительство Болгарии также приняло решение о введении запрета импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь рассказал, что запрет распространяется на зерновые культуры, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед и некоторые мясные продукты. При этом Венгрия не будет запрещать транзит этих продуктов через свою территорию.

«Транзитные грузы по-прежнему разрешены, но они будут опечатываться на границе компетентными органами, контролироваться электронными средствами и патрулями, а процедуры транзита соответствующих продуктов будут контролироваться на всей территории страны. Перевозчики, нарушающие правила, могут быть наказаны штрафами в размере до полной стоимости груза»,— уточнил министр (цитата по ТАСС).

По его словам, будут приняты дополнительные меры мониторинга грузов из Украины. Венгрия также надеется, что Еврокомиссия примет меры для урегулирования проблемы демпинга украинской сельхозпродукции в Европе. Кроме того, господин Надь призвал пересмотреть режим беспошлинного ввоза в Евросоюз украинских сельхозтоваров, которые продаются по низким ценам.

Болгария тоже ввела временный запрет на ввоз продуктов питания из Украины, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Галаб Донев на заседании правительства. «За последний год в Болгарии остались большие объемы продовольствия, что привело к нарушению цепочек поставок. Если эта тенденция сохранится или усилится, это может иметь чрезвычайно серьезные последствия для болгарского бизнеса... Мы по-прежнему солидарны с Украиной, но банкротство болгарских аграриев не будет способствовать ее делу»,— сказал он (цитата по Radio Bulgaria).

15 апреля Венгрия и Польша запретили ввоз украинской сельхозпродукции. Аналогичные меры примут власти Словакии. Еврокомиссия раскритиковала принятые этими странами решения, Евросоюз начал проверку действий Венгрии и Польши. Польские власти уточнили, что ввозить из Украины продукты питания разрешено только для личных нужд путешественников.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Свои продукты ближе к телу».

Лаура Кеффер