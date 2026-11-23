Импрессионисты по знакомству
В Музее Барберини предложили посмотреть на Моне, Ренуара и их окружение по-новому
В потсдамском Музее Барберини открылась выставка «Импрессионисты. Моне, Моризо, Ренуар и их круг». К десятилетию музея к картинам из собрания его основателя, Хассо Платтнера, добавили работы из Вашингтона, Токио, Парижа и других городов мира — и составили десять историй о том, как художники писали друг друга, кто покупал их картины и каким образом живопись стала предметом гордости коллекционеров. Рассказывает Эсфирь Штейнбок.
Название выставки вроде бы не обещает открытий — мало ли в мире проходит выставок художников-импрессионистов, как персональных, так и парных, и тематических, в общем, каких угодно. Благо все «столпы» этого популярного течения были плодовиты, мода на них никогда не проходила, и их работы можно встретить по всему миру. По афишам музея легко было заподозрить, что к десятилетию Музея Барберини его кураторы решили собрать «сливки» импрессионизма и накормить ими публику до отвала. Но они выбрали, с одной стороны, простую и, можно сказать, очень человечную концепцию, до которой, с другой стороны, никто пока не додумался.
Импрессионисты показаны не просто как художники одного направления, не как собрание великих (и сопутствующих великим) имен, а как сообщество людей, объединенных творческими и человеческими связями — и общими проблемами.
Вместо того чтобы начинать в 1874 году и чинно пройти по всем восьми выставкам импрессионистов, кураторы «оттолкнулись» от десяти картин из собрания Хассо Платтнера. У каждой обнаруживается компания, иногда вполне неожиданная. К импрессионистам зрители обычно ходят именно за удовольствием, которое не требует подготовки, но в данном случае нужно как раз внимательно читать описания темы каждого зала и этикетки к картинам. Многие из них благодаря неожиданному углу зрения обретают увлекательную (и драматическую) биографию: через имена первых покупателей, галеристов, музейных хранителей и наследников. Например, «Дворец дожей» Клода Моне, принадлежавший банкиру и коллекционеру еврейского происхождения Якобу Гольдшмидту: после прихода к власти нацистов он вынужден был бежать в США, картины отобрали и продали на аукционе; уже после войны Гольдшмидту многое вернули. Венецианский сюжет Моне отдали наследникам уже после смерти владельца, а суды по поводу некоторых работ тянутся до сих пор.
На картине Клода Моне «Базиль и Камилла», приехавшей из Вашингтона, мужчина и женщина остановились в лесу. Она в светлом платье, он в темном костюме, а солнечные пятна на ткани и траве, конечно, занимают художника ровно настолько же, насколько сами фигуры. Это этюд к «Завтраку на траве», огромному полотну, которое Моне так и не выставил в Салоне. Но благодаря описанию посетители узнают в модели Камиллу Донсье, будущую жену Моне, в мужчине — его друга, художника Фредерика Базиля.
И так все время на этой выставке — кто-то просто позировал, а кто-то и изменил личную жизнь художника. За любой картиной стоят и другие люди, в том числе те, кто помогал деньгами или в соседней мастерской пытался решить похожую творческую задачу.
В «Мосте Европы» Гюстава Кайботта, привезенном из Женевы, улицу словно разрезает железная ферма. Люди идут по своим делам, собака бежит по мостовой, а под мостом — железная дорога. Никто никого не замечает в большом городе. Сам же Кайботт делал все, чтобы его товарищи оставались на виду. Он не только участвовал в выставках, но и организовывал их, покупал работы коллег, а свое собрание завещал государству. Как художника Франция приняла его неохотно. Что довольно смешно на фоне тех очередей, которые теперь выстраиваются к картинам, от которых тогда отказались. Выставка, можно сказать, восстанавливает справедливость по отношению к Кайботту.
Особое внимание кураторы уделили и художнице Берте Моризо, имя которой в названии выставки словно «втиснуто» между титанами, Моне и Ренуаром. Задача понятна — компании, состоящие только из знаменитых мужчин, сегодня обществу подозрительны, даже если речь идет о событиях почти полуторавековой давности. Конечно, Моризо не сделаешь открытием: она известна, но во многом как модель, вдохновлявшая гениев (один только Мане написал ее дюжину раз — три портрета, собранные в Потсдаме, из Парижа, Женевы и Кливленда, прекрасны именно вместе, это один из лучших залов экспозиции). В коллекции Барберини она представлена своей «Темзой», которая поддержана на выставке камерными работами из Парижа, Винтертура и частных коллекций. Проделана как бы обратная работа — из «окружения» Моризо переведена в главные герои. Через три года Музей Барберини обещает провести ее персональную выставку, которая готовится вместе с музеями Денвера и Антверпена.