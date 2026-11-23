Особое внимание кураторы уделили и художнице Берте Моризо, имя которой в названии выставки словно «втиснуто» между титанами, Моне и Ренуаром. Задача понятна — компании, состоящие только из знаменитых мужчин, сегодня обществу подозрительны, даже если речь идет о событиях почти полуторавековой давности. Конечно, Моризо не сделаешь открытием: она известна, но во многом как модель, вдохновлявшая гениев (один только Мане написал ее дюжину раз — три портрета, собранные в Потсдаме, из Парижа, Женевы и Кливленда, прекрасны именно вместе, это один из лучших залов экспозиции). В коллекции Барберини она представлена своей «Темзой», которая поддержана на выставке камерными работами из Парижа, Винтертура и частных коллекций. Проделана как бы обратная работа — из «окружения» Моризо переведена в главные герои. Через три года Музей Барберини обещает провести ее персональную выставку, которая готовится вместе с музеями Денвера и Антверпена.