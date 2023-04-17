Словакия приостановит ввоз зерна c Украины

Словакия приостановит импорт зерна и ряда других продуктов c Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, сегодня, 17 апреля, состоится заседание рабочей группы по этой теме. Он пообещал сообщить о результатах встречи позднее.

Ранее аналогичное решение приняли власти Венгрии и Польши. Еврокомиссия раскритиковала такие меры. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский в Польше проводит переговоры по возобновлению транзита. Болгария также рассматривает введение запрета на поставки украинского зерна.

Подробности — в материале «Ъ» «Свои продукты ближе к телу».

Лаура Кеффер