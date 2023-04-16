Свои продукты ближе к телу

Украинское зерно вновь оказалось в центре международных разногласий. К проблеме продления стамбульских договоренностей, разрешающих экспорт зерна с Украины через коридоры в Черном море и истекающих 18 мая, добавился временный запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в Польшу и Венгрию. Там утверждают, что такое решение было принято для защиты местных фермеров. В Киеве действия Варшавы, претендующей на роль ближайшего партнера и даже друга Украины, предсказуемо вызвали негативную реакцию. В Брюсселе решение коллег по ЕС и вовсе сочли «неприемлемым». С учетом туманных перспектив сохранения «черноморской инициативы» транспортировка украинского зерна на мировой рынок может еще больше осложниться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зерновой терминал в порту Одессы

Фото: Reuters Зерновой терминал в порту Одессы

Фото: Reuters

Польша, а вслед за ней и Венгрия решили запретить ввоз зерна и других продуктов питания с Украины, чтобы защитить местный сельскохозяйственный сектор. Обе страны утверждают, что ограничения носят временный характер и будут действовать до 30 июня 2023 года. На первый взгляд недружественный шаг в отношении Киева не стал полной неожиданностью. Еще в марте премьер-министры пяти восточноевропейских стран отправляли письмо в Еврокомиссию (ЕК) с требованием вмешаться в решение проблемы дисбаланса на сельхозрынке из-за наплыва дешевого зерна, масличных культур, яиц, мяса птицы и сахара с Украины. С учетом временной отмены пошлин на украинские товары в ЕС фермеры Восточной Европы столкнулись с серьезными трудностями в сбыте своей продукции. Показательным фактом стали протесты польских аграриев, сопровождавшие официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу 5 апреля.

В итоге 15 апреля польское правительство ввело запрет на ввоз в страну украинского зерна и других сельхозтоваров, включая молоко, яйца, овощи, мясо, продукты пчеловодства. Глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский аргументировал это решение заботой о польских фермерах.

«Мы были и остаемся неизменными друзьями и союзниками Украины. Мы поддерживаем ее и будем поддерживать. Но долг каждого государства, каждой власти — защищать интересы своих граждан»,— попытался объясниться господин Качиньский.

Он заверил, что этот шаг сделан не только в интересах Польши. «Это и в интересах Украины, потому что это не в интересах наших друзей, чтобы Польша погрузилась в кризис»,— сказал он.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины выразили сожаление в связи с решением «о временном ограничении экспорта в Польшу и через ее территорию сельскохозяйственных товаров». При этом ранее Киев выражал готовность прекратить продажу своей продукции в Польше, однако транзит через ее территорию просил сохранить. «Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины»,— отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что решение Варшавы противоречит существующим двусторонним соглашениям, и призвали в ближайшие дни провести переговоры для урегулирования проблемы. По информации СМИ, диалог может состояться уже в понедельник, 17 апреля.

В тот же день аналогичные меры приняла и Венгрия. По словам министра сельского хозяйства страны Иштвана Надя, «правительство привержено отстаиванию интересов венгерского фермерского сообщества, поэтому из-за отсутствия значимых мер ЕС оно временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна, масличных культур, а также ряда других сельхозпродуктов с Украины». С одной стороны, Будапешт подчеркнул, что идет на такой шаг «подобно Польше», тем самым упреждая возможную критику за антиукраинскую позицию, в которой его подозревают уже больше года и в Киеве, и в Брюсселе. А с другой стороны, господин Надь отметил, что украинские аграрии используют в производстве «запрещенные в ЕС» методы, которые позволяют им экспортировать на рынок большое количество дешевой продукции.

Как отмечают западные СМИ, Польша, которая претендует на роль главного союзника и даже друга Украины, решилась на запрет во многом из-за предстоящих в конце 2023 года парламентских выборов.

Фермеры — важнейшая часть электоральной базы партии «Право и справедливость», а потому их недовольство сложившейся на рынке ситуацией обеспокоило польские власти больше, чем союзнические обязательства перед соседом.

У Венгрии сейчас проблема выборов не стоит, однако, по мнению наблюдателей, «националистическое правительство» премьера Виктора Орбана не могло пройти мимо столь соблазнительного шанса лишний раз показать готовность отстаивать интересы венгров на Украине.

По-разному две страны подошли и к вопросу урегулирования ситуации. Так, Ярослав Качиньский заверил, что Польша готова начать переговоры с Украиной и найти выход из кризиса. Правительство Венгрии же подчеркивает, что решать проблему необходимо на уровне Евросоюза, в том числе пересмотреть отмену импортных пошлин на украинскую продукцию.

Впрочем, обеим странам досталось от Еврокомиссии в равной степени. В пресс-службе ЕК 16 апреля подчеркнули, что «торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы».

Кстати, на два дня раньше соседей по Восточной Европе ограничения на украинское зерно ввела Словакия, правда, несколько иного характера. По данным Министерства сельского хозяйства и развития регионов республики, в продукции с Украины был обнаружен вредный для здоровья пестицид. Поэтому власти страны решили временно запретить продажу и переработку украинского зерна. Министерство также рекомендовало словацким компаниям пока не импортировать украинское зерно.

В таких условиях выход сельхозпродукции Украины на мировой рынок может оказаться трудноразрешимой задачей. Существуют еще, конечно, маршруты через Румынию и Болгарию. Однако болгарские власти уже сейчас по примеру соседних стран обсуждают идею запрета на импорт украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев. Румыния подобных заявлений пока не делала, но и там по тем же причинам, что и в соседних странах, прошла волна протестов фермеров.

Проблема усугубляется тем, что неизвестна судьба стамбульских соглашений по вывозу украинского зерна по коридорам в Черном море. Последний раз — в марте — Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней — до 18 мая — вместо обозначенных в договоренностях 120 дней. Москва объясняет свою позицию тем, что та часть «черноморской инициативы», которая касается разблокировки российского экспорта, до сих пор не выполняется из-за западных санкций. По мнению РФ, ООН и ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш должны за оставшийся период приложить все усилия для урегулирования этой проблемы. В противном случае Россия грозит не пролонгировать сделку.

Президент РФ Владимир Путин еще 20 марта, выступая на парламентской конференции «Россия—Африка», заявлял, что только при учете российской позиции «будет обеспечена справедливая и комплексная реализация черноморской зерновой сделки».

«Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. В этой связи, конечно, если судить по состоянию на сегодня, то перспективы не такие уж хорошие»,— 12 апреля прогнозировал будущее «черноморской инициативы» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Забродин