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Коммерсантъ FM
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Польша пояснила правила ввоза продовольствия из Украины путешественниками

Национальная налоговая администрация Польши (KAS) пояснила, что ввозить из Украины продукты питания разрешено только для личных нужд путешественников. Количество таких продуктов «не может указывать на их импорт в коммерческих целях», считают в KAS. Ведомство напомнило, что из-за риска заноса заболеваний в Евросоюз (ЕС) ввоз продуктов питания животного происхождения из-за пределов ЕС (мясных и молочных продуктов) «по-прежнему подлежит строгому нормированию».

15 апреля Венгрия и Польша запретили ввоз украинской сельхозпродукции. Аналогичные меры готовится принять Словакия. Болгария также рассматривает введение запрета на поставки украинского зерна. Еврокомиссия раскритиковала такие меры, Евросоюз начал проверку действий Венгрии и Польши.

Подробности — в материале «Ъ» «Свои продукты ближе к телу».

Лаура Кеффер

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