Экипаж атакованного в Финском заливе судна вернулся в Россию
Экипаж судна, попавшего под удар беспилотников в международных водах Финского залива утром 21 ноября, вернулся в Россию. Пострадавших нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Экипаж прибыл в «Большой порт Санкт-Петербург» в 20:00 мск. «Судно с грузом находится на плаву и также прибыло в "Большой порт Санкт-Петербург". Благодарю всех, кто участвовал в оказании помощи нашим морякам»,— написал Александр Дрозденко в Telegram-канале.
Судно шло в Калининград. По нему ударили два беспилотника. Инцидент произошел в нейтральных водах Финского залива — в трех морских милях от российской границы.