Евросоюз проверяет правомерность запрета Венгрии и Польши на ввоз украинского зерна

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Мириам Гарсия Феррер заявила, что правомерность запрета Венгрии и Польши на ввоз украинской сельхозпродукции изучается на уровне Евросоюза (ЕС). Также по этому вопросу ЕС контактирует с украинскими властями.

«Параллельно с этим нужно помнить, что торговая политика — это исключительная компетенция ЕС, и такие решения должны приниматься на уровне союза. Вот почему мы заявили, что односторонние действия невозможны в соответствии с торговой политикой ЕС»,— напомнила госпожа Феррер на брифинге (цитата по «Интерфакс»).

Госпожа Гарсия Феррер отметила, что ЕК осознает последствия для сельхозпроизводителей, которые страдают из-за беспошленного импорта украинской продукции. В связи с этим наиболее пострадавшим государствам — Болгарии, Польше и Румынии — оказали помощь в виде выплат в размере €56 млн. «Мы заявили о втором пакете мер, над которым уже работаем. Мы продолжим поддерживать эти страны, которые пострадали от украинского импорта»,— добавила представитель ЕК.

Венгрия и Польша запретили ввоз украинской сельхозпродукции 15 апреля. Запрет действует до 30 июня. Еврокомиссия раскритиковала это решение, поскольку оно было принято в одностороннем порядке. Аналогичный запрет ввела Словакия.

До начала специальной военной операции большая часть зерна с Украины экспортировалась через черноморские порты. После начала боевых действий Евросоюз отменил импортные пошлины для сельхозпродукции с Украины, тем самым позволив ей вывозить зерно наземным транспортом.

Отмена пошлин действует до июня. Фермерские организации Польши, Венгрии, а также Румынии, Словакии были недовольны, поскольку украинская сельхозпродукция оседает у них, в связи с чем снижается цена на товары местных производителей.

Подробности — в материале «Ъ» «Свои продукты ближе к телу».

Лусине Баласян