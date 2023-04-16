Еврокомиссия осудила запрет Венгрии и Польши на ввоз украинского зерна

Еврокомиссия считает, что односторонние действия стран—членов Евросоюза в отношении торговой политики неприемлемы. Вчера, 15 апреля, Венгрия и Польша запретили ввоз украинской сельхозпродукции.

«В такие тяжелые времена это критически важно — координировать и выстраивать все решения совместно с Евросоюзом»,— сказал представитель ЕК, его слова приводит Reuters. По его словам, торговая политика ЕС — это «исключительная компетенция» всех его членов.

До начала специальной военной операции на Украине бОльшая часть зерна с Украины экспортировалась через черноморские порты. После начала боевых действий Евросоюз отменил импортные пошлины для сельхозпродукции с Украины, тем самым позволив ей вывозить зерно наземным транспортом. Фермеры Польши и Венгрии оказались недовольны, поскольку цены на их продукты сильно упали.

Запрет Польши и Венгрии вводится до 30 июня. В ответ Министерство сельского хозяйства Украины обвинило Польшу в нарушении договоренностей, а также заявило, что «для украинских фермеров» сложилась «самая сложная ситуация». Ведомство предложило создать новое соглашение, учитывающее интересы Польши и Украины.

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Лусине Баласян