Героем FONBET Overtime 25-летний Илья Усов был признан по итогам гостевого матча против нижнекамского «Нефтехимика». Его точный бросок в серии буллитов принес минчанам победу со счетом 2:1. В голосовании форвард на 8% опередил ближайшего преследователя. Белорус впервые в карьере примет участие в Матче звезд. В текущем сезоне КХЛ он забросил две шайбы и отдал шесть голевых передач в 29 встречах.