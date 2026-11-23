Форвард минского «Динамо» Усов стал первым участником FONBET Матча звезд КХЛ
На сайте проекта FONBET Overtime завершилось голосование за первого участника FONBET Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победителем стал нападающий минского «Динамо» Илья Усов.
Голосование проходило с 20 по 23 ноября. Болельщики выбирали первого участника из 60 игроков. В текущем сезоне они стали героями проекта FONBET Overtime, то есть забрасывали победные шайбы в овертаймах или реализовывали решающие броски в буллитных сериях.
Героем FONBET Overtime 25-летний Илья Усов был признан по итогам гостевого матча против нижнекамского «Нефтехимика». Его точный бросок в серии буллитов принес минчанам победу со счетом 2:1. В голосовании форвард на 8% опередил ближайшего преследователя. Белорус впервые в карьере примет участие в Матче звезд. В текущем сезоне КХЛ он забросил две шайбы и отдал шесть голевых передач в 29 встречах.
FONBET Матч звезд пройдет в Минске с 6 по 7 февраля. Илья Усов будет представлять команду KHL BLR Stars, в которую войдут игроки минского «Динамо» и белорусские хоккеисты, выступающие за другие клубы КХЛ. Также будут сформированы команды KHL RUS Stars, KHL WORLD Stars и KHL U23 Stars.
В предыдущие сезоны победителями голосования за первого участника тоже становились представители минского «Динамо»: лучший бомбардир прошлого регулярного чемпионата Сэм Энэс и Виталий Пинчук, который теперь выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторс».