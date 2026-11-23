ФКУ «Центр МТМО» было создано в 2009 году, изначально именовалось Центральной базой измерительной техники Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ФКУ ЦБИТ МЧС России), нынешнее название получило в августе прошлого года. Как указано на странице министерства, на данный момент центр является «самым крупным бюджетополучателем МЧС России, реализующим функции государственного заказчика, и головной ведомственной метрологической организацией». Список его функций чрезвычайно широк — от выполнения гособоронзаказа, закупки техники и вещевого довольствия и обеспечения автомобилями руководства министерства до метрологической экспертизы вооружения, военной и специальной техники, перевозки грузов и «методической помощи территориальным органам МЧС России в части организации мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов».