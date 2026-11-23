«Четыре лапы» не подтвердили информацию о гибели владельцев сети в ДТП
«Четыре лапы» не получили от местных властей Чили подтверждения информации о гибели владельцев сети. До этого СМИ писали о гибели основателей компании Андрея и Марины Цыпиных во время отдыха в этой стране. Комментарий компании передает «РИА Новости».
Telegram-канал SHOT писал, что Андрей и Марина Цыпины погибли в ДТП с участием туристического микроавтобуса и грузовика. Авария произошла около 20:00 мск в горной местности в Чили. Посольство РФ в Сантьяго сообщило о гибели двух россиян, однако их личности не уточнило. По данным посольства, еще пять человек получили ранения, среди них — двое россиян.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили «РИА Новости», что в микроавтобусе находились пять человек. Поездка была организована местной туристической компанией.