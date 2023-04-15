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Коммерсантъ FM
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обновлено 23:57

Венгрия и Польша запретили ввоз украинской сельхозпродукции

Власти Польши ограничили ввоз украинской сельхозпродукции до 30 июня. Запрет касается продукции как растительного, так и животного происхождения. Венгрия приняла аналогичное решение.

Распоряжение министра развития и технологии Польши опубликовано в официальном вестники, передает Польское радио. Варшава запрещает ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, хмеля, фруктов, овощей, продуктов из переработанных фруктов и овощей, вина, говядины, телятины, молока, молочной продукции, свинины, баранины, козлятины, яиц, мяса птицы, этилового спирта сельскохозяйственного происхождения, продуктов пчеловодства. Распоряжение вступило в силу с момента публикации.

Министр сельского хозяйства Венгрии объяснил введение ограничений «отсутствием значимых мер ЕС». Его комментарий приводится на сайте министерства. Запрет также вводится до 30 июня и касается импорта зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов.

Украина на фоне решения Польши по запрету импорта сельхозпродукции обвинила республику в нарушении соглашения, которое было заключено ранее в апреле. Киев заявлял, что понимает трудную ситуацию фермеров Польши, но отмечал, что «сейчас самая сложная ситуация для украинских фермеров».

Фермерские организации Польши, Венгрии, а также Румынии, Словакии и Болгарии ранее выражали недовольство в связи с ввозом в страну украинской сельхозпродукции, так как оно предназначено для экспорта в другие страны, но в итоге оседает в у них. В конце марта эти пять стран обратились к властям Евросоюза по этому поводу. Они призвали изучить возможность закупки зерна Брюсселем «на гуманитарные нужды».

Леонид Уварчев

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