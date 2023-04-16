Власти Болгарии обсуждают временный запрет на поставки зерна с Украины

Болгария рассматривает вопрос о запрете импорта украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства Явор Гечев. О решении запретить ввоз зерна с Украины уже объявили Польша и Венгрия.

«Болгарские интересы должны быть сохранены, тем более когда две страны ЕС реагируют таким образом»,— заявил господин Гечев в Пловдиве (цитата по болгарскому изданию Economic). Министр также сообщил, что 17 апреля ждет докладов о правовых основаниях для принятия подобного решения. 18 апреля этот вопрос о запрете на импорт зерна предполагается обсудить с президентом Руменом Радевым, заявил Явор Гечев.

Ранее в апреле Болгария заявил о необходимости дополнительной защиты со стороны Еврокомиссии (ЕК) своих сельхозпроизводителей. На заседании консультативного совета господин Гечев заявил о необходимости поддержки в дополнение к почти €17 млн, предусмотренных из кризисного фонда ЕС.

Президент Болгарии ранее вместе с лидерами Венгрии, Румынии, Польши и Словакии направили обращение председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, в котором эти страны высказались в защиту своих национальных интересов. Болгария также предложила предоставить дополнительные меры и гарантии для ускорения экспорта зерна в третьи страны.

Украина после решения Польши запретить ввоз зерна обвинила ее в нарушении соглашения. Польша решила ограничить импорт на фоне протестов фермеров, которые пожаловались на перенасыщение рынка.

Польша и другие соседние государства согласились помочь в вывозе зерна c Украины на мировые рынки, часть этих поставок начала скапливаться в Восточной Европе.

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Мария Федотова