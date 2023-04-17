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Коммерсантъ FM
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МИД РФ назвал решение ОПЕК+ сократить добычу нефти вынужденной мерой

Ситуация в мировой энергетике сложная из-за безответственных политизированных решений, что грозит кризисом, утверждает посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. По его словам, сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ должно стабилизировать ситуацию.

«В прошлом году экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики посредством безответственных политически мотивированных решений, использования по сути антирыночных механизмов и ограничений, языка ультиматумов»,— заявил он «РИА Новости».

Господин Сентюрин убежден, что «бесконечные манипуляции вокруг потолка цен на нефть носят очевидно деструктивный характер» и «ставят под удар интересы потребителей». По его мнению, решение ОПЕК+ «можно охарактеризовать как вынужденные, упреждающие меры, направленные на балансировку спроса и предложения», а также на недопущение падения цен и дестабилизации рынков.

2 апреля Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Россия и Саудовская Аравия объявили о добровольном снижении добычи нефти. Речь идет о снижении на 1 млн баррелей в сутки с мая и до конца года, тогда как Россия продлит на тот же срок уже начатое в марте сокращение добычи на 500 тыс. баррелей. Власти США раскритиковали это решение.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «План по валу никто не отменял».

Лаура Кеффер

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