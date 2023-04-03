Белый дом назвал нецелесообразным сокращение добычи нефти ОПЕК+

Администрация Джо Байдена отреагировала на решение восьми стран, в том числе России, о добровольном сокращении добычи нефти. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что это нецелесообразно.

«Мы не считаем, что сокращение сейчас целесообразно, учитывая неопределенность на рынке»,— сказал представитель Совета нацбезопасности журналистам (цитата по Reuters, фамилия спикера не приводится).

Чиновник отметил, что Вашингтон сосредоточен на ценах на топливо для американских потребителей. Он напомнил, что они существенно снизились за последний год. Белый дом пообещал взаимодействовать с производителями и потребителями нефти, чтобы «рынки энергоносителей обеспечивали экономический рост и снижение цен» для американцев.

Саудовская Аравия и другие крупнейшие арабские производители нефти ОАЭ, Ирак и Кувейт накануне, 2 апреля, решили поддержать усилия России и в одностороннем порядке сократить добычу. Речь идет о снижении на 1 млн баррелей в сутки с мая и до конца года, тогда как Россия продлит на тот же срок уже начатое в марте сокращение добычи на 500 тыс. баррелей. Страны ОПЕК+ называют этот шаг превентивной мерой для стабилизации рынка. Западные аналитики ожидают роста напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией. По их мнению, повышение нефтяных котировок будет подталкивать инфляцию и сделает еще более сложной задачу Федрезерва США по поиску баланса между ростом ключевой ставки и поддержанием финансовой и экономической стабильности.

Подробнее о сокращении добычи — в материале «Ъ» «Заграница не подкачала».

Леонид Уварчев