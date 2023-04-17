План по валу никто не отменял

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в марте увеличился на 600 тыс. баррелей в сутки, достигнув 8,1 млн б/с — поставки сырой нефти оказались на том же уровне, что и год назад, а вывоз нефтепродуктов превысил показатели прошлого года, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА). При этом сокращение добычи, объявленное не только Россией, но и некоторыми странами ОПЕК+, уже поддержало рост цен на нефть — средняя цена российской нефти, поставляемой за рубеж, в начале апреля, видимо, превысила $60 за баррель или, по крайней мере, близка к этому уровню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сокращение добычи, объявленное участниками сделки ОПЕК+ 2 апреля, может усилить дефицит нефти на мировом рынке, несмотря на замедление активности во многих крупных экономиках, говорится в апрельском прогнозе Международного энергетического агентства. Напомним, страны ОПЕК+ планируют сократить добычу с мая до конца года суммарно на 1,16 млн баррелей в сутки (сверх существующих квот), Россия же, ранее пообещавшая снизить добычу на 500 тыс. б/с начиная с марта, продлила это ограничение до конца года.

Добыча ОПЕК+, как ожидают в МЭА, сократится с марта по декабрь на 1,4 млн б/с, тогда как предложение нефти из стран, не входящих в ОПЕК, вырастет лишь на 1 млн б/с — рост цен не приведет к резкому увеличению сланцевой добычи в США. В целом по году добыча участников сделки может сократиться на 760 тыс. б/с после роста на 3,1 млн б/с в прошлом году. В странах, не входящих в ОПЕК+, поставки увеличатся на 1,9 млн б/с против 1,5 млн б/с годом ранее. Суммарное же предложение нефти может вырасти на 1,2 млн б/с против 4,6 млн б/с в прошлом году.

Российская добыча в марте, по оценке МЭА, сократилась примерно на 290 тыс. б/с, до 9,58 млн б/с, с учетом конденсатов показатель составил 10,95 млн б/с (минус 450 тыс. б/с по сравнению с февралем прошлого года). В целом по году в МЭА прогнозируют добычу на уровне 10,6 млн б/с — этот прогноз был улучшен на 210 тыс. б/с, он предусматривает сокращение добычи год к году на 530 тыс. б/с (заметим, Минэнерго РФ в апреле остановило публикацию данных о добыче и экспорте нефти и бензина). В ОПЕК ждут суммарного сокращения российской добычи в этом году на 750 тыс. б/с (до 10,28 млн б/с) после роста на 230 тыс. б/с в прошлом.

В то же время экспорт российской нефти и нефтепродуктов в марте вырос до рекордного с апреля 2020 года уровня, увеличившись на 0,6 млн б/с по сравнению с февралем — до 8,1 млн б/с (для сравнения, в 2022 году экспорт в среднем составил 7,7 млн б/с, в 2021-м — 7,5 млн б/с). Поставки сырой нефти к февралю выросли на 100 тыс. б/с, до 5 млн б/с (экспорт был на таком же уровне и год назад), а поставки нефтепродуктов — на 450 тыс. б/с, до 3,1 млн б/с (к марту 2022 года прирост составил 0,7 млн б/с). Увеличение объема экспорта привело и к росту выручки от экспорта на $1 млрд, до $12,7 млрд, но этот показатель был на 43% ниже, чем год назад, подсчитали в МЭА.

Основным экспортным рынком для российской нефти в марте стала Индия (2,1 млн б/с), опередившая Китай (1,9 млн б/с, из них 1,7 млн б/с — сырая нефть). По данным ОПЕК, в феврале на Россию приходилось 19% китайского импорта сырой нефти (суммарно он составлял 10,7 млн б/с), на втором месте по поставкам находилась Саудовская Аравия (14%), на третьем — Ирак (12%). Индийский импорт составлял 5 млн б/с, но доля России составляла 38% (доля Ирака — 20%, Саудовской Аравии — 8%, США — 5%).

В страны ЕС и Турцию поставки составляли 0,6 млн б/с по каждому из направлений (в случае с экспортом нефти в Европу это поставки по нефтепроводу «Дружба» и по морю — в Болгарию, на оба направления не распространяется эмбарго на ввоз российской нефти). Вдвое выросла и доля поставок без указания пункта назначения (с 0,3 до 0,6 млн б/с). Вывоз нефтепродуктов увеличился в ЕС (плюс 140 тыс. б/с к февралю, но минус 1,5 млн б/с за год), в Турцию (плюс 130 тыс. б/с за месяц), а также в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки (на 350, 320 и 80 тыс. б/с соответственно по сравнению с февралем 2022 года).

Объявленное ОПЕК+ сокращение поставок поддержало цены и на российскую нефть — в среднем с 5 апреля они превышают «потолок», установленный странами «большой семерки» в размере $60 за баррель, но этот расчет учитывает повышение стоимости нефти сорта ESPO до $74 за баррель, тогда как цена нефти марки Urals без учета доставки и страховки с поставками из портов Черного и Балтийского морей выросла до $55 за баррель — такой рост цен пока не является препятствием для осуществления поставок российской нефти зарубежными судами.

Татьяна Едовина