Россия продлила сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года

Вице-премьер РФ Александр Новак объявил о продлении сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года. Ранее решение о сокращении продлевалось до июня.

«Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками»,— сообщил господин Новак.

Также о добровольном сокращении производства нефти до конца года объявили еще семь стран: Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия.

В октябре 2022 года страны ОПЕК+ договорились сократить целевой уровень добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. В феврале организация не стала менять квоты на добычу.

Мария Федотова