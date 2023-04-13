Замглавы МИД Рябков: обмен корреспондента WSJ Гершковича возможен только после вердикта суда

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг сделал ряд важных заявлений по делу обвиняемого властями РФ в шпионаже корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Прежде всего он исключил возможность обмена задержанного американца до решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сергей Рябков Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Эван Гершкович Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Следующая фотография 1 / 2 Сергей Рябков Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Эван Гершкович Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

«Вопрос об обмене кого бы то ни было может рассматриваться только после того, как суд выносит свой вердикт конкретно по тому или иному делу, тому или иному обвинению»,— отметил дипломат в беседе с ТАСС.

Кроме того, он исключил возможность привлечения третьих стран в процесс обсуждения с США вопроса обмена заключенными. «Мы в этом совершенно не заинтересованы. У нас есть работающий канал, в прошлом он использовался для достижения конкретных договоренностей, эти договоренности были выполнены, поэтому третьи страны здесь ни при чем»,— заявил он.

Под «работающим каналом» Сергей Рябков, судя по всему, имеет в виду состоявшийся в декабре прошлого года обмен американской спортсменки, экс-баскетболистки клуба УГМК Бриттни Грайнер, приговоренной судом в Москве к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

Ранее Госдепартамент США признал Эвана Гершковича «незаконно удерживаемым лицом», а президент США Джо Байден назвал задержание журналиста «совершенно незаконным». Присвоение нового статуса Эвану Гершковичу позволяет американским властям прибегнуть к более широкому спектру вариантов действий для его освобождения — в том числе рассматривать обмен с привлечением третьих стран.

Напомним, Эвана Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), предусматривающей от 10 до 20 лет тюрьмы. По данным спецслужбы, журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну».

Эвана Гершковича перевезли в Москву, где Лефортовский районный суд 30 марта избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая. 3 апреля защита американца направила апелляционную жалобу на его арест. Дата ее рассмотрения в Московском городском суде пока не назначена. 7 апреля следствие ФСБ предъявило Эвану Гершковичу обвинение в шпионаже в интересах своей страны. По данным ТАСС, он категорически отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью.

Шахриёр Исмаилходжаев