Роутеры обогнали сети
Почему покупка 5G-роутеров пока остается бесполезной для пользователей
Россияне стали скупать 5G-роутеры. Устройства востребованы у дачников, жителей загородных домов, а также у пользователей на временных площадках. В таких объектах, как правило, нет возможности провести интернет по кабелю, поясняет РБК. А роутер позволяет подключить к мобильной сети сразу несколько гаджетов, в том числе смартфоны, которые не поддерживают функцию 5G.
Впрочем, в большинстве случаев такая покупка оказывается бесполезной, поскольку связь пятого поколения пока мало где работает, отметил телеком-аналитик, автор Telegram-канала Abloud62 Алексей Бойко:
«Какие-то удаленные населенные пункты — вот там от него можно ожидать заметного удобства. То есть могут пользоваться телефонами в режиме Wi-Fi и при этом получать скорость 5G. Роутер обеспечивает, как правило, чуть лучшее качество приема, чем просто смартфон. Конечно, еще пока говорить о том, что в диапазоне n79 в России сформировано хоть как-то значимое покрытие, не приходится, пока что это какие-то очень отдельные точки, буквально единичные на крупные города. Но мы, наверное, верим, что постепенно российская промышленность выпустит соответствующие базовые станции, операторы их закупят и где-то развернут. Если вот ваш роутер окажется в зоне действия такой новой базовой станции, он будет выдавать высокие скорости, то есть это могут быть вполне сотни Мбит в секунду».
При выборе 5G-роутера важно учитывать не только поддержку сетей нового поколения, но и совместимость с конкретными радиочастотами, на которых эта технология работает у операторов связи, отмечают эксперты.
Для полноценного использования аппаратуры еще слишком много технических ограничений. Роутеры можно пока только тестировать, в том числе и бизнесу, говорит гендиректор информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин:
«Фрагментарно сеть появляется. Когда её используют для бизнес-клиентов, например, в бизнес- и торговых центрах, где арендаторы могут воспользоваться сервисом, то, конечно, им это зачастую очень выгодно. Особенно там, где есть эксклюзив — бизнес-центры класса А с высокими ценами на фиксированный доступ в интернет, — выигрыш по экономике получается огромный. Можно за несколько сотен рублей, условно, 500 руб. в месяц, получить очень высокие скорости, стабильные, качественные. Я думаю, люди тестируют, а если видят, что доступ работает, то экономически имеет смысл переключиться или как минимум использовать как резерв. Другое дело, что пока это локальные пятна, зоны действия таких сетей ограничены, не закрывают микрорайоны и, тем более, целые города. Поэтому это пока тестовая история».
По подсчетам аналитиков «Телекомдэйли», сети 5G доступны только в трех десятках городов страны. Самое большое покрытие у МТС, в 21 городе, у Т2 только в семи населенных пунктах. Но именно Т2 стал лидером по качеству мобильного интернета.
Судя по замерам на станциях московского и петербургского метро, этот оператор дает самую высокую скорость загрузки. Так, например, пассажиры подземки могут скачивать эпизод сериала за 1 минуту, музыкальный альбом за 15 секунд, а электронная книга сохраняется в памяти устройства практически мгновенно. Это в пять раз быстрее, чем было на сетях предыдущего поколения.