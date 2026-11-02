Роутеры обогнали сети

«Какие-то удаленные населенные пункты — вот там от него можно ожидать заметного удобства. То есть могут пользоваться телефонами в режиме Wi-Fi и при этом получать скорость 5G. Роутер обеспечивает, как правило, чуть лучшее качество приема, чем просто смартфон. Конечно, еще пока говорить о том, что в диапазоне n79 в России сформировано хоть как-то значимое покрытие, не приходится, пока что это какие-то очень отдельные точки, буквально единичные на крупные города. Но мы, наверное, верим, что постепенно российская промышленность выпустит соответствующие базовые станции, операторы их закупят и где-то развернут. Если вот ваш роутер окажется в зоне действия такой новой базовой станции, он будет выдавать высокие скорости, то есть это могут быть вполне сотни Мбит в секунду».