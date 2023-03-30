Американец, много ездивший по России

30 марта Лефортовский суд Москвы отправил под арест американского журналиста Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге по делу о шпионаже. В России Эван Гершкович жил и работал с 2017 года, в последнее время — как сотрудник московского бюро газеты The Wall Street Journal. «Ъ» проанализировал его последние публикации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович

Фото: @evangershkovich Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович

Фото: @evangershkovich

За время работы в The Wall Street Journal (WSJ; с января 2022 года) Эван Гершкович опубликовал 114 материалов разного жанра: от пространных репортажей и написанных в соавторстве с коллегами аналитических статей до новостных заметок.

Первой заметкой, под которой стоит подпись Эвана Гершковича (февраль 2022 года), был материал о заявлении президента Владимира Путина, в котором он обвинил США и их европейских союзников в «фактическом игнорировании» требования предоставить России гарантии безопасности. Материал написан в соавторстве с вашингтонским корреспондентом WSJ, освещающей вопросы национальной безопасности, и журналистом, освещающим Россию, Украину и страны бывшего СССР с особенным упором на вопросы обороны, нацбезопасности и военной роли России в мире.

Последним на данный момент материалом Эвана Гершковича стала опубликованная 28 марта заметка «Экономика России начинает терять контроль». Написана совместно с корреспондентом WSJ в Берлине Георгием Канчевым, ранее работавшим в Москве.

Журналист рассуждает о проблемах российской экономики, потерявшей значительную долю доходов от продаж нефти и газа, лишившейся десятков тысяч работников, отправленных на СВО и т. п. Он цитирует заявления президента Путина и миллиардера Олега Дерипаски. В качестве экспертов представлены покинувшая Россию вскоре после 24 февраля 2022 года бывшая сотрудница Центробанка России Александра Прокопенко и экономист Венского института международных экономических исследований Василий Астров.

Также в материале описаны истории главы российской частной космической компании SR Space Олега Мансурова, руководителя нижегородской IT-компании Chili.Lab Ильи Коровенкова и сооснователя московской сети кофеен «Кооператив Черный» Артема Темирова. Отметим, что все трое были героями специального проекта «Ъ» «Своё дело в СВО-времена».

На протяжении года основной темой статей Эвана Гершковича был конфликт на Украине и его влияние на те или иные сферы жизни в России и других странах.

Журналист путешествовал по России. В репортаже из Белгорода он, в частности, рассказывал об одном местном жителе. Тот купил бронированный микроавтобус, чтобы доставлять медикаменты в населенные пункты Харьковской области, которые тогда контролировались Россией. Другими его собеседниками были жители этих территорий, бежавшие в Белгород после того, как их города перешли под контроль ВСУ.

Недавний, мартовский, репортаж из Пскова посвящен размышлениям о влиянии конфликта на Псковскую область и город Псков. Журналист побеседовал с местными жителями о том, как они живут, что думают о происходящем.

Судя по публикациям, за год Эван Гершкович побывал, кроме того, в Грузии, Латвии и Казахстане. Оттуда он написал репортажи о жизни тех, кто решил уехать из России, а также материал об отношении союзников России по СНГ к событиям на Украине.

Несколько материалов посвящены отдельным фигурам, в том числе Рамзану Кадырову. В сентябре 2022 года Эван Гершкович побеседовал с бывшим военнослужащим, вернувшимся с Украины «разочарованным» и надеющимся переехать во Францию.

В материале, посвященном похоронам военнослужащих, погибших в ходе конфликта на Украине, Эван Гершкович цитирует слова родственника одного из погибших: «Я виню только Америку… Байден, или как там его зовут, позволил нацизму расцвести на Украине, и Россия вынуждена была бороться, чтобы защитить свой народ и свои границы, но и чтобы (защитить.— “Ъ”) украинский народ, женщин, детей, стариков».

Алена Миклашевская, Николай Зубов