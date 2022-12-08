Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Грайнер

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер освобождена из тюрьмы. Ее обменяли на Виктора Бута. Как сообщил МИД России, обмен состоялся сегодня в аэропорту Абу-Даби. Белый дом заявил, что Джо Байден выступит с экстренным обращением по этому поводу.

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«Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника. В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена В.А.Бута на Б.Грайнер»,— говорится в сообщении МИД РФ в Telegram.

ТАСС со ссылкой на слова вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова сообщает, что Виктора Бута и Бриттни Грайнер помиловали перед обменом в Абу-Даби, поэтому они не должны отбывать оставшуюся часть наказания в своих странах.

Господин Байден написал в Twitter, что поговорил с госпожой Грайнер по телефону. «Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой»,— добавил президент.

Как сообщил CNN представитель Белого дома, в обмен не включили осужденного в России за шпионаж Пола Уилана. Источник в Белом доме заявил Bloomberg, что Россия отказалась включать господина Уилана в обмен.

Виктор Бут — российский предприниматель, который владел авиакомпанией Air Cess Liberia. В конце 1990-х годов США начали расследовать деятельность Виктора Бута. Он неоднократно упоминался в докладах Совбеза ООН, Amnesty International и Госдепартамента США как один из крупнейших поставщиков оружия в Африку в обход санкций ООН. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы в США за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма.

Бриттни Грайнер с 2015 по 2022 год выступала за российский баскетбольный клуб «УГМК Екатеринбург». В 2016 и 2020 годах выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и Токио в составе американской сборной. В 2018 году победила на чемпионате мира в Испании. Баскетболистку задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде наркотиков из-за провоза электронных сигарет с гашишным маслом. Девушку приговорили к девяти годам колонии и штрафу 1 млн руб.

12 октября власти США выразили готовность обсуждать с Россией обмен Бриттни Грайнер и Пола Уилана, приговоренного к 16 годам колонии за шпионаж. Посол России в США Анатолий Антонов 13 октября посетил Виктора Бута в тюрьме в США. 14 ноября в Анкаре встретились глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Среди прочего они обсудили возможность обмена заключенными.

Эрдни Кагалтынов