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Коммерсантъ FM
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Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Грайнер

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер освобождена из тюрьмы. Ее обменяли на Виктора Бута. Как сообщил МИД России, обмен состоялся сегодня в аэропорту Абу-Даби. Белый дом заявил, что Джо Байден выступит с экстренным обращением по этому поводу.

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Виктор Бут

Виктор Бут

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

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Виктор Бут

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Бриттни Грайнер

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

«Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника. В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена В.А.Бута на Б.Грайнер»,— говорится в сообщении МИД РФ в Telegram.

Как развивалось дело Виктора Бута

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ТАСС со ссылкой на слова вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова сообщает, что Виктора Бута и Бриттни Грайнер помиловали перед обменом в Абу-Даби, поэтому они не должны отбывать оставшуюся часть наказания в своих странах.

Господин Байден написал в Twitter, что поговорил с госпожой Грайнер по телефону. «Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой»,— добавил президент.

Чем известна американская баскетболистка Бриттни Грайнер

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Как сообщил CNN представитель Белого дома, в обмен не включили осужденного в России за шпионаж Пола Уилана. Источник в Белом доме заявил Bloomberg, что Россия отказалась включать господина Уилана в обмен.

Виктор Бут — российский предприниматель, который владел авиакомпанией Air Cess Liberia. В конце 1990-х годов США начали расследовать деятельность Виктора Бута. Он неоднократно упоминался в докладах Совбеза ООН, Amnesty International и Госдепартамента США как один из крупнейших поставщиков оружия в Африку в обход санкций ООН. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы в США за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма.

Бриттни Грайнер с 2015 по 2022 год выступала за российский баскетбольный клуб «УГМК Екатеринбург». В 2016 и 2020 годах выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и Токио в составе американской сборной. В 2018 году победила на чемпионате мира в Испании. Баскетболистку задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде наркотиков из-за провоза электронных сигарет с гашишным маслом. Девушку приговорили к девяти годам колонии и штрафу 1 млн руб.

12 октября власти США выразили готовность обсуждать с Россией обмен Бриттни Грайнер и Пола Уилана, приговоренного к 16 годам колонии за шпионаж. Посол России в США Анатолий Антонов 13 октября посетил Виктора Бута в тюрьме в США. 14 ноября в Анкаре встретились глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Среди прочего они обсудили возможность обмена заключенными.

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

История самых громких обменов

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Первый громкий обмен разведчиками произошел 10 февраля 1962 года — тогда советский разведчик-нелегал Вильям Фишер (он же Рудольф Абель, на фото второй слева) был обменян на американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Вильям Фишер, работавший в Северной Америке с 1948 года, в 1957 году был арестован и приговорен к 32 годам лишения свободы. Работавший на ЦРУ пилот Паэурс сбит во время разведывательного полета над территорией СССР 1 мая 1960 года и приговорен к 10 годам лишения свободы. Обмен произошел на границе ГДР и ФРГ — в Потсдаме на мосту Глинике (получившем впоследствии название «мост шпионов»)

Первый громкий обмен разведчиками произошел 10 февраля 1962 года — тогда советский разведчик-нелегал Вильям Фишер (он же Рудольф Абель, на фото второй слева) был обменян на американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Вильям Фишер, работавший в Северной Америке с 1948 года, в 1957 году был арестован и приговорен к 32 годам лишения свободы. Работавший на ЦРУ пилот Паэурс сбит во время разведывательного полета над территорией СССР 1 мая 1960 года и приговорен к 10 годам лишения свободы. Обмен произошел на границе ГДР и ФРГ — в Потсдаме на мосту Глинике (получившем впоследствии название «мост шпионов»)

Фото: AP

22 апреля 1964 года на том же мосту совершен новый обмен. Вернулся на родину советский нелегал Конон Молодый, арестованный в Британии в 1960 году и получивший 25 лет тюрьмы. Взамен на Запад выдали британского разведчика Гревилла Винна (на фото в центре), который был связником сотрудничавшего с западными спецслужбами полковника ГРУ Олега Пеньковского. Обоих арестовали в октябре 1962 года, в мае 1963 года Пеньковский был приговорен к расстрелу, а Винн получил восемь лет

22 апреля 1964 года на том же мосту совершен новый обмен. Вернулся на родину советский нелегал Конон Молодый, арестованный в Британии в 1960 году и получивший 25 лет тюрьмы. Взамен на Запад выдали британского разведчика Гревилла Винна (на фото в центре), который был связником сотрудничавшего с западными спецслужбами полковника ГРУ Олега Пеньковского. Обоих арестовали в октябре 1962 года, в мае 1963 года Пеньковский был приговорен к расстрелу, а Винн получил восемь лет

Фото: Dennis Oulds / Central Press / Getty Images

18 декабря 1976 года произошел первый обмен лиц, не связанных со спецслужбами, — диссидента Владимира Буковского (на фото) и его семью поменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. Буковский в 1972 году получил семь лет лишения свободы и пять лет ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду. Генсек компартии Чили Луис Корвалан был арестован после военного переворота генерала Аугусто Пиночета 11 сентября 1973 года. Обмен произошел в Цюрихе (Швейцария)

18 декабря 1976 года произошел первый обмен лиц, не связанных со спецслужбами, — диссидента Владимира Буковского (на фото) и его семью поменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. Буковский в 1972 году получил семь лет лишения свободы и пять лет ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду. Генсек компартии Чили Луис Корвалан был арестован после военного переворота генерала Аугусто Пиночета 11 сентября 1973 года. Обмен произошел в Цюрихе (Швейцария)

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

27 апреля 1979 года два сотрудника Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ СССР, работавшие в ООН Рудольф Черняев (на фото слева) и Вальдик Энгер (на фото справа) обменяны на диссидентов Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымщица, Валентина Мороза и Георгия Винса. Разведчиков Черняева и Энгера задержали в мае 1978 года при попытке выемки секретных документов из тайника и приговорили к 50 годам лишения свободы каждого. Двое из пяти диссидентов были осуждены за попытку угона самолета в Швецию в мае 1970 года, остальные — за антисоветскую деятельность

27 апреля 1979 года два сотрудника Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ СССР, работавшие в ООН Рудольф Черняев (на фото слева) и Вальдик Энгер (на фото справа) обменяны на диссидентов Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымщица, Валентина Мороза и Георгия Винса. Разведчиков Черняева и Энгера задержали в мае 1978 года при попытке выемки секретных документов из тайника и приговорили к 50 годам лишения свободы каждого. Двое из пяти диссидентов были осуждены за попытку угона самолета в Швецию в мае 1970 года, остальные — за антисоветскую деятельность

11 февраля 1986 года советский правозащитник Натан Щаранский (на фото), приговоренный в июле 1978 года к 13 годам за шпионаж, обменян на чешских агентов-нелегалов Карла Кехера и его жену Хану, сумевших стать внештатными сотрудниками ЦРУ

11 февраля 1986 года советский правозащитник Натан Щаранский (на фото), приговоренный в июле 1978 года к 13 годам за шпионаж, обменян на чешских агентов-нелегалов Карла Кехера и его жену Хану, сумевших стать внештатными сотрудниками ЦРУ

Фото: Zoom / AP

9 августа 2008 года во время операции «по принуждению к миру» Грузии были сбиты российские Ту-22М3 и Су-24. Два пилота Вячеслав Малков (на фото) и Игорь Зинов попали в плен. В тот же день их показали по грузинскому ТВ. Через десять дней переговоров при посредничестве Красного Креста 15 грузинских военных были обменяны на пятерых российских, включая летчиков

9 августа 2008 года во время операции «по принуждению к миру» Грузии были сбиты российские Ту-22М3 и Су-24. Два пилота Вячеслав Малков (на фото) и Игорь Зинов попали в плен. В тот же день их показали по грузинскому ТВ. Через десять дней переговоров при посредничестве Красного Креста 15 грузинских военных были обменяны на пятерых российских, включая летчиков

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В июне 2010 года в разных городах США были арестованы десять агентов СВР, долгое время живших в стране (наиболее известна Анна Чапман, на фото). Они признали свою вину и по договоренности властей РФ и США были обменяны на четырех россиян, осужденных за измену родине. Выдавший их сотрудник СВР Александр Потеев сбежал в США, в России он заочно осужден на 25 лет

В июне 2010 года в разных городах США были арестованы десять агентов СВР, долгое время живших в стране (наиболее известна Анна Чапман, на фото). Они признали свою вину и по договоренности властей РФ и США были обменяны на четырех россиян, осужденных за измену родине. Выдавший их сотрудник СВР Александр Потеев сбежал в США, в России он заочно осужден на 25 лет

Фото: AP

24 октября 2014 года глава СБУ Валентин Наливайченко заявил об аресте на Украине Николая Гречишкина, назвавшего себя «генералом ФСБ». Позже выяснилось, что он не работал в ФСБ, а ранее был помощником депутата Госдумы. 26 декабря задержанный был освобожден при обмене пленными

24 октября 2014 года глава СБУ Валентин Наливайченко заявил об аресте на Украине Николая Гречишкина, назвавшего себя «генералом ФСБ». Позже выяснилось, что он не работал в ФСБ, а ранее был помощником депутата Госдумы. 26 декабря задержанный был освобожден при обмене пленными

26 сентября 2015 года на КПП «Куничина гора» в Псковской области произошел обмен сотрудника эстонской спецслужбы Эстона Кохвера на бывшего сотрудника департамента полиции безопасности МВД Эстонии Алексея Дрессена. Ранее, в августе 2015 года Псковским облсудом Кохвер был осужден за шпионаж и контрабанду оружия на 15 лет. Дрессен был в 2012 году осужден Харьюским уездным судом за госизмену и передачу секретных данных ФСБ

26 сентября 2015 года на КПП «Куничина гора» в Псковской области произошел обмен сотрудника эстонской спецслужбы Эстона Кохвера на бывшего сотрудника департамента полиции безопасности МВД Эстонии Алексея Дрессена. Ранее, в августе 2015 года Псковским облсудом Кохвер был осужден за шпионаж и контрабанду оружия на 15 лет. Дрессен был в 2012 году осужден Харьюским уездным судом за госизмену и передачу секретных данных ФСБ

Фото: Reuters

25 мая 2016 года между Россией и Украиной прошел непрямой обмен украинской летчицы Надежды Савченко, отбывавшей наказание по обвинению в убийстве российских журналистов во время боев в Луганской области в июне 2014 году, на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных на Украине, где их считают «бойцами ГРУ». Надежда Савченко была приговорена в России к 22 годам заключения, а для Ерофеева и Александрова обвинение попросило по 15 лет лишения свободы. Перед обменом президенты двух стран подписали указы об их помиловании

25 мая 2016 года между Россией и Украиной прошел непрямой обмен украинской летчицы Надежды Савченко, отбывавшей наказание по обвинению в убийстве российских журналистов во время боев в Луганской области в июне 2014 году, на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных на Украине, где их считают «бойцами ГРУ». Надежда Савченко была приговорена в России к 22 годам заключения, а для Ерофеева и Александрова обвинение попросило по 15 лет лишения свободы. Перед обменом президенты двух стран подписали указы об их помиловании

Фото: Коммерсантъ / Михаил Палинчак / Pool

Российский летчик Константин Ярошенко (на фото) был арестован в мае 2010 года в Либерии спецслужбами США и обвинен в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Впоследствии американский суд признал его виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы. Ярошенко был освобожден в апреле 2022-го в результате обмена на гражданина США, бывшего морпеха и студента Тревора Рида, которого в июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима за дебош в полицейской машине

Российский летчик Константин Ярошенко (на фото) был арестован в мае 2010 года в Либерии спецслужбами США и обвинен в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Впоследствии американский суд признал его виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы. Ярошенко был освобожден в апреле 2022-го в результате обмена на гражданина США, бывшего морпеха и студента Тревора Рида, которого в июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима за дебош в полицейской машине

Фото: РИА Новости

8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут, отбывавший в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура обмена прошла в аэропорту Абу-Даби

8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут, отбывавший в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура обмена прошла в аэропорту Абу-Даби

Фото: Валерий Мельников, Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Первый громкий обмен разведчиками произошел 10 февраля 1962 года — тогда советский разведчик-нелегал Вильям Фишер (он же Рудольф Абель, на фото второй слева) был обменян на американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Вильям Фишер, работавший в Северной Америке с 1948 года, в 1957 году был арестован и приговорен к 32 годам лишения свободы. Работавший на ЦРУ пилот Паэурс сбит во время разведывательного полета над территорией СССР 1 мая 1960 года и приговорен к 10 годам лишения свободы. Обмен произошел на границе ГДР и ФРГ — в Потсдаме на мосту Глинике (получившем впоследствии название «мост шпионов»)

Фото: AP

22 апреля 1964 года на том же мосту совершен новый обмен. Вернулся на родину советский нелегал Конон Молодый, арестованный в Британии в 1960 году и получивший 25 лет тюрьмы. Взамен на Запад выдали британского разведчика Гревилла Винна (на фото в центре), который был связником сотрудничавшего с западными спецслужбами полковника ГРУ Олега Пеньковского. Обоих арестовали в октябре 1962 года, в мае 1963 года Пеньковский был приговорен к расстрелу, а Винн получил восемь лет

Фото: Dennis Oulds / Central Press / Getty Images

18 декабря 1976 года произошел первый обмен лиц, не связанных со спецслужбами, — диссидента Владимира Буковского (на фото) и его семью поменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. Буковский в 1972 году получил семь лет лишения свободы и пять лет ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду. Генсек компартии Чили Луис Корвалан был арестован после военного переворота генерала Аугусто Пиночета 11 сентября 1973 года. Обмен произошел в Цюрихе (Швейцария)

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

27 апреля 1979 года два сотрудника Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ СССР, работавшие в ООН Рудольф Черняев (на фото слева) и Вальдик Энгер (на фото справа) обменяны на диссидентов Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымщица, Валентина Мороза и Георгия Винса. Разведчиков Черняева и Энгера задержали в мае 1978 года при попытке выемки секретных документов из тайника и приговорили к 50 годам лишения свободы каждого. Двое из пяти диссидентов были осуждены за попытку угона самолета в Швецию в мае 1970 года, остальные — за антисоветскую деятельность

11 февраля 1986 года советский правозащитник Натан Щаранский (на фото), приговоренный в июле 1978 года к 13 годам за шпионаж, обменян на чешских агентов-нелегалов Карла Кехера и его жену Хану, сумевших стать внештатными сотрудниками ЦРУ

Фото: Zoom / AP

9 августа 2008 года во время операции «по принуждению к миру» Грузии были сбиты российские Ту-22М3 и Су-24. Два пилота Вячеслав Малков (на фото) и Игорь Зинов попали в плен. В тот же день их показали по грузинскому ТВ. Через десять дней переговоров при посредничестве Красного Креста 15 грузинских военных были обменяны на пятерых российских, включая летчиков

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В июне 2010 года в разных городах США были арестованы десять агентов СВР, долгое время живших в стране (наиболее известна Анна Чапман, на фото). Они признали свою вину и по договоренности властей РФ и США были обменяны на четырех россиян, осужденных за измену родине. Выдавший их сотрудник СВР Александр Потеев сбежал в США, в России он заочно осужден на 25 лет

Фото: AP

24 октября 2014 года глава СБУ Валентин Наливайченко заявил об аресте на Украине Николая Гречишкина, назвавшего себя «генералом ФСБ». Позже выяснилось, что он не работал в ФСБ, а ранее был помощником депутата Госдумы. 26 декабря задержанный был освобожден при обмене пленными

26 сентября 2015 года на КПП «Куничина гора» в Псковской области произошел обмен сотрудника эстонской спецслужбы Эстона Кохвера на бывшего сотрудника департамента полиции безопасности МВД Эстонии Алексея Дрессена. Ранее, в августе 2015 года Псковским облсудом Кохвер был осужден за шпионаж и контрабанду оружия на 15 лет. Дрессен был в 2012 году осужден Харьюским уездным судом за госизмену и передачу секретных данных ФСБ

Фото: Reuters

25 мая 2016 года между Россией и Украиной прошел непрямой обмен украинской летчицы Надежды Савченко, отбывавшей наказание по обвинению в убийстве российских журналистов во время боев в Луганской области в июне 2014 году, на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных на Украине, где их считают «бойцами ГРУ». Надежда Савченко была приговорена в России к 22 годам заключения, а для Ерофеева и Александрова обвинение попросило по 15 лет лишения свободы. Перед обменом президенты двух стран подписали указы об их помиловании

Фото: Коммерсантъ / Михаил Палинчак / Pool

Российский летчик Константин Ярошенко (на фото) был арестован в мае 2010 года в Либерии спецслужбами США и обвинен в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Впоследствии американский суд признал его виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы. Ярошенко был освобожден в апреле 2022-го в результате обмена на гражданина США, бывшего морпеха и студента Тревора Рида, которого в июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима за дебош в полицейской машине

Фото: РИА Новости

8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут, отбывавший в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура обмена прошла в аэропорту Абу-Даби

Фото: Валерий Мельников, Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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