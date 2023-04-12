Американскому журналисту придали статусности

Президент США Джо Байден во вторник назвал задержание корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича «совершенно незаконным», а действия российской стороны — «выходящими за рамки дозволенного». Ранее власти США официально признали журналиста «незаконно удерживаемым лицом», что расширяет спектр возможностей для усилий по его освобождению. В Кремле же вчера вновь повторили, что обвиняемый в шпионаже американец «нарушил законы Российской Федерации» и теперь решение по его делу «примет суд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти США официально признали корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича «незаконно удерживаемым лицом»

Фото: Dimitar Dilkoff / AFP Власти США официально признали корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича «незаконно удерживаемым лицом»

Фото: Dimitar Dilkoff / AFP

Джо Байден прокомментировал историю с задержанием в России 31-летнего журналиста WSJ Эвана Гершковича. «Это выходит за рамки дозволенного»,— заявил он, добавив, что считает арест корреспондента «совершенно незаконным». По словам президента, в понедельник он пытался связаться с семьей Эвана Гершковича, но безуспешно. Джо Байден пообещал попробовать еще раз дозвониться до родственников журналиста в ходе своего предстоящего перелета в Ирландию.

Ранее (в ночь на вторник по московскому времени) Госдепартамент США сообщил о присуждении Эвану Гершковичу статуса «незаконно удерживаемого лица». Это решение, как говорится в пресс-релизе ведомства, принял госсекретарь Энтони Блинкен. «Журналистика — это не преступление. Мы осуждаем продолжающиеся репрессии Кремля в отношении независимых голосов в России и его непрекращающуюся войну против правды»,— сказано в сообщении, размещенном на сайте Госдепартамента.

Власти США, как отмечается далее, «окажут всю необходимую поддержку Эвану Гершковичу и его семье». «Мы призываем Российскую Федерацию немедленно освободить его»,— обращаются США к РФ, настаивая также на освобождении «незаконно задержанного гражданина США (бывшего морского пехотинца, летом 2020 года приговоренного в РФ к 16 годам тюрьмы по делу о шпионаже.— “Ъ”) Пола Уилана».

По данным американских СМИ, признание Эвана Гершковича «незаконно удерживаемым лицом» произошло в рекордно короткие для госаппарата США сроки — обычно на это уходит несколько месяцев. Журналиста же задержали 29 марта в Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей от 10 до 20 лет тюрьмы. По данным спецслужбы, журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну». Эвана Гершковича перевезли в Москву, где Лефортовский районный суд 30 марта избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая. 3 апреля защита американца направила апелляционную жалобу на его арест. Дата ее рассмотрения в Московском городском суде пока не назначена. 7 апреля следствие ФСБ предъявило Эвану Гершковичу обвинение в шпионаже в интересах своей страны. По данным ТАСС, он категорически отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью.

Признание своего гражданина «незаконно удерживаемым лицом» на практике означает, что его дело переведут из бюро по консульским вопросам Госдепартамента в управление специального представителя президента по делам заложников Роджера Карстенса. Это повысит политический вес вопроса и позволит властям выделять больше ресурсов (кадровых, финансовых и прочих) на работу по освобождению журналиста. В перечне лиц с таким статусом на данный момент — около 30 американцев, находящихся в СИЗО или тюрьмах разных стран. При этом американские правозащитники считают, что речь должна идти как минимум о полусотне человек. 25 американцев, ранее находившихся в этом списке, властям США удалось освободить, в большинстве случаев посредством обмена. В частности, осужденную властями РФ за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую недавно обменяли на россиянина Виктора Бута, Госдепартамент также признавал «незаконно задержанной».

Для присуждения такого статуса есть особые критерии — всего их 11 (подпадать под все необязательно, достаточно нескольких). Гражданина США могут признать «незаконно задержанным», если, к примеру, по мнению американской стороны, его арестовали из-за национальности, под надуманным предлогом или для того, чтобы попытаться оказаться влияние на внешнюю политику США. По оценке американских СМИ, дело Эвана Гершковича подпадает под эти критерии. В США уверены: его арестовали для того, чтобы в дальнейшем обменять на кого-то из многочисленных задержанных в западных странах россиян.

Наличие у человека статуса «незаконно удерживаемого» позволяет властям США рассматривать более широкий спектр вариантов действий для его освобождения, в том числе обмен с задействованием третьих стран. За последние месяцы западные СМИ неоднократно сообщали о разоблачении «российских шпионов» в разных странах — преимущественно европейских, в выявлении которых были задействованы и американские спецслужбы. Речь шла как об отдельных личностях, так и о группах лиц (см. “Ъ” от 31 марта). Наличие у Эвана Гершковича особого статуса открывает путь к его обмену в рамках нестандартных схем. Ранее WSJ со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что США «открыты для креативных решений по достижению сделки по Уилану и Гершковичу».

Новость о сообщении Госдепартамента по делу журналиста вчера прокомментировали и в Кремле. «Я, честно говоря, не понимаю, какие новации вносит вот этот новый режим, что он означает, это я не знаю,— сказал журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.— США и так могли и должны защищать права своего гражданина, который был задержан с поличным и нарушил соответствующие законы Российской Федерации. Он в этом подозревается, и решение примет суд».

Бывшие и нынешние официальные лица США, опрошенные газетой Financial Times, полагают, что «Эвану Гершковичу предстоит более трудный и потенциально более длительный путь к освобождению» по сравнению с Бриттни Грайнер, которая вернулась домой менее чем через десять месяцев после задержания. «Русские многого ожидают в обмен на человека, которого они считают шпионом»,— сказал изданию Джон Салливан, бывший посол США в РФ, который участвовал в нескольких переговорах по обмену заключенными (включая обмен Бриттни Грайнер).

При этом пока Госдепартамент не может добиться даже консульского доступа к журналисту. Об этом на брифинге сообщил замруководителя пресс-службы ведомства Ведант Пател, обвинивший Россию в нарушении ее двусторонних и международных обязательств. Он отметил, что у США есть некие рычаги для давления на Россию по этому вопросу, но не уточнил какие и лишь добавил, что Вашингтон работает над этим вопросом «по соответствующим каналам».

На прошлой неделе посол США в России Линн Трейси обсуждала эту тему с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. По итогам встречи в МИДе заявили, что вопрос «решается с учетом имеющейся консульской практики и законодательства Российской Федерации». При этом в министерстве добавили, что «раздуваемая в США шумиха вокруг этого дела, имеющая целью оказать давление на российские власти и суд, который должен решить судьбу Эвана Гершковича, бесперспективна и бессмысленна».

Елена Черненко