В Марокко художника приговорили к четырем годам тюрьмы за карикатуры на короля
Суд Касабланки приговорил 22-летнего марокканского художника Яссера Мунбира к четырем годам тюремного заключения и штрафу в размере 40 тыс. дирхамов (около €3,6 тыс.) за «оскорбление короля». Приговор вынесен за карикатуры на марокканского короля Мухаммеда VI, которые художник выложил в соцсетях, пишут RFI и Der Spiegel.
Известного в Марокко граффитиста и карикатуриста Яссера Мунбира арестовали в июне этого года. Сотни художников, журналистов и других марокканцев подписали петицию с требованием освободить его. Адвокат художника уже заявил о намерении подать апелляцию на решение суда.
В Марокко клевета на короля или его оскорбление — уголовное преступление, за которое виновному грозит лишение свободы сроком до двух лет. При распространении этой информации в интернете срок может быть увеличен.