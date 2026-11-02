Путин утвердил состав наблюдательного совета РФПИ
Путин назначил Набиуллину, Новака и Орешкина членами набсовета РФПИ
Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий состав наблюдательного совета АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций». Председателем назначен руководитель администрации президента Антон Вайно. Документ опубликован на портале правовой информации.
Членами набсовета сроком на пять лет назначены:
председатель Центробанка Эльвира Набиуллина;
вице-премьер Александр Новак;
министр экономического развития Максим Решетников;
вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов;
замруководителя администрации президента Максим Орешкин.
Кроме того, гендиректор АО Кирилл Дмитриев входит в наблюдательный совет по должности. Указ вступает в силу со дня подписания.