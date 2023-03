Чем известен задержанный ФСБ американский журналист Эван Гершкович

30 марта ФСБ сообщила, что корреспондент The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге, возбуждено дело о шпионаже. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эван Гершкович

Фото: Соцсети Эвана Гершковича Эван Гершкович

Фото: Соцсети Эвана Гершковича

Эван Гершкович родился в 1991 году в Нью-Йорке. Его родители эмигрировали из Советского Союза в США в 1979 году. Окончил Принстонскую среднюю школу и Боудин-колледж, получив степень бакалавра искусств. Изучал философию и английский язык.

Работал в Agence France-Presse, The Moscow Times, The New York Times. Его публикации можно найти в изданиях The Economist, MIT Technology Review, Foreign Policy, Politico Europe. Материалы посвящены американской политике и России. Он был гостем на BBC, NPR и France 24, а также других телеканалах.

С 2017 года журналист жил и работал в Москве. С января 2022 года трудится в The Wall Street Journal. Специализируется на темах, связанных с Россией, Украиной и другими республиками бывшего СССР. Он, в частности, освещал визит Си Цзиньпина в Москву, последние события СВО, внешнюю политику России. Имеет аккредитацию МИД РФ. Последнюю статью за авторством Гершковича, посвященную кризису российской экономики из-за санкций, WSJ публиковала 28 марта.

В марте 2023 года журналист приехал в Екатеринбург в целях сбора материалов для очередной публикации, где и был задержан.

У Эвана Гершковича есть несколько профессиональных наград, в том числе премии Crisis Coverage Awards и премия Американского общества журналистов и авторов (The American Society of Journalists and Authors) за статью «В системе здравоохранения много лет проходили сокращения. Теперь студенты-медики оказались на передовой борьбы с коронавирусом», опубликованную в The Moscow Times.