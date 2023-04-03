Защита журналиста WSJ Гершковича обжаловала его арест

Защита американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, находящегося сейчас в СИЗО по уголовному делу о шпионаже, направила апелляционную жалобу на его арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эван Гершкович

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Эван Гершкович

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Жалоба адвокатов журналиста из США поступила в Лефортовский суд Москвы сегодня, 3 апреля, дата ее рассмотрения в Московском городском суде пока не назначена, сообщает «Интерфакс».

Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ 30 марта в Екатеринбурге, после чего журналиста отправили в Москву и арестовали. По данным спецслужбы, он «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». Журналиста арестовали до 29 мая по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Освободить журналиста призывали президент США Джо Байден и редакция The Wall Street Journal. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что российское руководство пренебрегает свободой прессы.

О чем писал Эван Гершкович для The Wall Street Journal — в материале «Американец, много ездивший по России».

Александр Кислов