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Коммерсантъ FM
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МИД РФ: предоставление консульского доступа арестованному журналисту WSJ Гершковичу рассматривается

Вопрос предоставления консульского доступа к арестованному в России журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу находится на рассмотрении, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он утверждает, что решение американских властей о признании журналиста неправомерно задержанным не имеет значения для Москвы.

Эван Гершкович

Эван Гершкович

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Эван Гершкович

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Никаких попыток прессинга мы не приемлем, и для нас не имеет значения, какой статус так называемый этому лицу присваивается в Вашингтоне. Будем действовать, сообразуясь с нашими собственными внутренними потребностями, нормами, законодательными актами, применимыми к этой ситуации, не более того»,— сказал замминистра (цитата по «РИА Новости»).

Чем известен задержанный ФСБ американский журналист Эван Гершкович

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ФСБ сообщила о задержании господина Гершковича в Екатеринбурге 30 марта. По данным спецслужбы, журналист собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну. Он арестован по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

4 апреля он встретился в СИЗО с адвокатами. В МИД РФ говорили, что консульский доступ журналисту будет предоставлен «с учетом законодательства» страны. По данным WSJ, власти США готовы к «креативным» методам для освобождения Эвана Гершковича.

Подробности — в публикации «Ъ» «Американскому журналисту придали статусности».

Лаура Кеффер

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