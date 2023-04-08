WSJ: США готовы к «креативным» методам для освобождения Гершковича и Уилана

Для достижения соглашения по освобождению осужденных и арестованных в России по статье о шпионаже американцев — экс-военного Пола Уилана и
журналиста Эвана Гершковича — США готовы использовать «креативные» решения. Об этом Wall Street Journal (WSJ) рассказал чиновник из Белого дома.
Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович (в центре) после заседания суда
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«США открыты для креативных решений по достижению соглашения как по Уилану, так и по Гершковичу»,— сообщил чиновник газете. Он также отметил, что любые предложения должны соответствовать закону. «Мы постоянно смотрим, что может быть уместно или результативно»,— добавил собеседник газеты. По данным WSJ, из-за повышенного внимания к делу журналиста Эвана Гершковича будет нелегко заключить соглашение с Россией при посредничестве других стран.
О задержании журналиста WSJ Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно 30 марта. В ФСБ утверждают, что он «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». Журналиста арестовали до 29 мая 2023 года по статье о шпионаже (276 УК РФ). Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, задержали в 2018 году в Москве, когда он приехал на свадьбу к бывшему сослуживцу, который женился на россиянке. Летом 2020 года его приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже.
Как сообщил в декабре прошлого года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, США и Россия ведут переговоры об освобождении Уилана. Изначально его и баскетболистку Бриттни Грайнер планировали обменять на осужденного в США россиянина Виктора Бута, но в итоге бывшего пехотинца не включили в обмен. Ни Гершкович, ни Уилан не признали вину.
О чем писал Эван Гершкович для The Wall Street Journal — в материале «Американец, много ездивший по России».