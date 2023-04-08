WSJ: США готовы к «креативным» методам для освобождения Гершковича и Уилана

Для достижения соглашения по освобождению осужденных и арестованных в России по статье о шпионаже американцев — экс-военного Пола Уилана и

журналиста Эвана Гершковича — США готовы использовать «креативные» решения. Об этом Wall Street Journal (WSJ) рассказал чиновник из Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович (в центре) после заседания суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович (в центре) после заседания суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«США открыты для креативных решений по достижению соглашения как по Уилану, так и по Гершковичу»,— сообщил чиновник газете. Он также отметил, что любые предложения должны соответствовать закону. «Мы постоянно смотрим, что может быть уместно или результативно»,— добавил собеседник газеты. По данным WSJ, из-за повышенного внимания к делу журналиста Эвана Гершковича будет нелегко заключить соглашение с Россией при посредничестве других стран.

О задержании журналиста WSJ Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно 30 марта. В ФСБ утверждают, что он «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». Журналиста арестовали до 29 мая 2023 года по статье о шпионаже (276 УК РФ). Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, задержали в 2018 году в Москве, когда он приехал на свадьбу к бывшему сослуживцу, который женился на россиянке. Летом 2020 года его приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже.

Как сообщил в декабре прошлого года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, США и Россия ведут переговоры об освобождении Уилана. Изначально его и баскетболистку Бриттни Грайнер планировали обменять на осужденного в США россиянина Виктора Бута, но в итоге бывшего пехотинца не включили в обмен. Ни Гершкович, ни Уилан не признали вину.

О чем писал Эван Гершкович для The Wall Street Journal — в материале «Американец, много ездивший по России».

Анастасия Ларина