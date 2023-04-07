США пока не получили консульский доступ к арестованному журналисту WSJ Гершковичу

Властям США до сих пор не предоставили консульский доступ к арестованному в России журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби. В МИД РФ сказали, что доступ будет предоставлен «с учетом законодательства» страны.

«Я бы хотел, чтобы это произошло, однако нам до сих пор не удалось получить консульский доступ. Это вопрос, который мы продолжаем поднимать в контактах с российской стороной через наше посольство в Москве. Это непростительно»,— сказал господин Кирби во время брифинга (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 6 апреля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Линн Трейси по ее просьбе. Они обсудили в том числе задержание журналиста WSJ. «Вопрос же о доступе к нему представителей американского посольства, которые были своевременно уведомлены о факте задержания, решается с учетом имеющейся консульской практики и законодательства Российской Федерации»,— утверждает МИД.

ФСБ сообщила о задержании господина Гершковича в Екатеринбурге 30 марта. По данным спецслужбы, журналист собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну. Он арестован по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ему грозит до 20 лет лишения свободы. WSJ писала, что за ее сотрудником следили силовики. 4 апреля он встретился в СИЗО с адвокатами.

Подробности дела — в публикации «Ъ» «От ЧВК до УК».

Лаура Кеффер