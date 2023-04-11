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Коммерсантъ FM
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США признали журналиста WSJ Эвана Гершковича «неправомерно задержанным» в РФ

Госдепартамент США отнес журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича к категории «неправомерно задержанных». Это дает основание американскому внешнеполитическому ведомству действовать в интересах освобождения гражданина США.

«Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен вынес решение, что Эван Гершкович является неправомерно задержанным Россией. Журналистика — не преступление. Мы осуждаем продолжающиеся репрессии Кремля против независимых голосов в России и его непрекращающуюся войну против правды»,— говорится в заявлении Госдепартамента (цитата по Associated Press).

Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. 31 марта Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). По данным ФСБ, журналист собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну. WSJ отвергла подозрения в шпионаже в отношении своего журналиста и потребовала освободить его.

О чем писал Эван Гершкович для The Wall Street Journal — в материале «Американец, много ездивший по России».

Леонид Уварчев

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