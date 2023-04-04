Журналист WSJ Гершкович встретился в СИЗО с адвокатами

Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, который находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в шпионаже, встретился с адвокатами, сообщило агентство Reuters. Как сообщается в письме главреда газеты Wall Street Journal, журналист чувствует себя хорошо.

«Со здоровьем Эвана все в порядке, и он благодарен за излияние поддержки со всего мира»,— говорится в письме главного редактора газеты Wall Street Journal Эммы Такер сотрудникам издания, копию которого приводит Reuters.

Эвана Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). По этой статье предусмотрено лишение свободы от 10 до 20 лет. По версии ФСБ, журналист по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну.

Лефортовский районный суд арестовал журналиста до 29 мая 2023 года. 3 апреля защита обжаловала арест Эвана Гершковича. Дата апелляции пока не назначена. Президент США Джо Байден и редакция The Wall Street Journal призывали освободить журналиста.

30 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о попытках американской стороны получить консульский доступ к журналисту. В МИД РФ говорили, что доступ обеспечен. Однако 3 апреля в Белом доме заявили, что консульского доступа «до сих пор не удалось добиться».

О чем писал Эван Гершкович для The Wall Street Journal — в материале «Американец, много ездивший по России».

Анастасия Ларина