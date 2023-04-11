Госдума приняла закон, запрещающий продажу детям всех видов вейпов

Госдума сегодня,11 апреля, во втором и третьем чтениях приняла законопроект об ужесточении правил оборота вейпов. Документ подразумевает запрет продажи подобных устройств, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним. Поправки вносятся в законы «об основных гарантиях прав ребенка в РФ», «О рекламе», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«Принятый сегодня Государственной думой законопроект запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним»,— сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам господина Володина, депутаты согласились с тем, что «в жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований». Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей, добавил Володин.

Принятый Госдумой законопроект вводит запрет обращения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость, а также вещества, направленные на повышение привлекательности такой продукции. Перечень таких добавок и веществ определит правительство РФ. Норма о запрете обращения такой продукции и праве правительства определить перечень добавок вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

В январе господин Володин поручил профильным комитетам подготовить и внести предложение о запрете вейпов в России из-за роста их популярности среди подростков. Предложение поддержали в Роспотребнадзоре, Минздраве и МВД. Минфин обратил внимание на риски роста нелегального оборота электронных сигарет в случае их запрета и потерь для федерального бюджета. Минздрав утверждает, что после начала онлайн-продаж вейпов число курящих подростков выросло в десять раз. Минсельхоз также предложил ввести в России досудебную блокировку сайтов по продаже вейпов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россиянам предлагают не париться».

Александр Кислов