Минздрав: после начала онлайн-продаж вейпов число курящих подростков выросло в 10 раз

Число подростков с признаками никотиновой зависимости среди постоянно курящих выросло в 10 раз после того, как в 2011 году в России открылся первый онлайн-магазин по продаже электронных сигарет. Об этом сообщила Галина Сахарова, главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Появились электронные сигареты в Российской Федерации в 2011 году, был открыт первый интернет-магазин по продаже электронных сигарет. После их появления, в десять раз увеличилось количество подростков, среди употребляющих табачные и никотиносодержащие изделия на постоянной основе, в 10 раз увеличилось число подростков, которые имеют признаки никотиновой зависимости»,— сказала госпожа Сахарова на заседании рабочей группы «Безопасность детей» при Координационном совете при Правительстве России (цитата по «РИА Новости»).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить и внести предлодения о запрете вейпов в России из-за роста их популярности среди подростков. Предложение о запрете вейпов поддержали в Роспотребнадзоре, Минздраве и МВД. В свою очередь Минфин отметил риски роста нелегального оборота электронных сигарет в случае их запрета и потерь для федерального бюджета.

Олеся Павленко