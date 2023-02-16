Минсельхоз предложил досудебную блокировку сайтов по продаже вейпов

Минсельхоз разработал законопроект о досудебной блокировке онлайн-площадок продажи электронных сигарет. Минпромторг концептуально поддержал инициативу, но предлагает предусмотреть возможность блокировки отдельных интернет-страниц поставщиков, если они размещают объявления на сайтах маркетплейсов. Онлайн-продажа электронных сигарет запрещена в России.

Минсельхоз сообщил РБК, что передал законопроект в заинтересованные ведомства. Минпромторг и Минэкономики сообщили, что получили документ. Минсельхоз считает, что механизм досудебной блокировки страниц оказался эффективным для алкогольного рынка.

Поправки могут быть внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они коснутся дистанционной продажи табачных и никотинсодержащих товаров, под которыми в российском законодательстве подразумеваются электронные сигареты и другие электронные системы доставки никотина с максимальным содержанием никотина в жидкости или растворе в 20 мг/мл. Их продажа на онлайн-площадках запрещена законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить вопрос о возможном запрете вейпов. Тогда же Госдума во втором и третьем чтении приняла закон об увеличении акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания и жидкости для вейпов. При этом акциз на вейпы документом отменяется. Роспотребнадзор концептуально поддержал предложение господина Володина.

Леонид Уварчев