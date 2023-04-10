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Коммерсантъ FM
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Россиянам предлагают не париться

Депутаты планируют защитить сограждан от террористов, диверсантов и вейпов

Эта рабочая неделя в Госдуме будет весьма насыщенной: в ее планах — сразу несколько громких инициатив, так или иначе связанных со специальной военной операцией (СВО). Депутаты продолжат борьбу с внешними врагами, снова озаботятся помощью семьям участников СВО и заслушают итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине. Кроме того, в список актуальных для России угроз стремительно ворвались вейпы: рассмотрение только что внесенного законопроекта, ограничивающего их продажу, тоже ожидается на этой неделе.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

11 апреля, на первом пленарном заседании этой недели, Дума должна рассмотреть во втором чтении президентский законопроект «О гражданстве», принятый в первом чтении еще год назад. Напомним, он, в частности, расширяет полномочия главы государства по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение гражданства РФ; сокращает требования при приеме в российское гражданство более чем к 20 категориям претендентов; вводит институт прекращения гражданства РФ вместо отмены решения о приеме в гражданство. По сравнению с вариантом первого чтения число статей Уголовного кодекса (УК), приговор по которым может стать основанием для прекращения приобретенного гражданства, увеличилось с 35 до 94. Среди них — дискредитация армии, призывы к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля и организация вооруженного мятежа.

Также во вторник Дума рассмотрит во втором чтении поправки в КоАП, уточняющие ответственность за самовольное проникновение на особо важные и режимные объекты (ст. 20.17). Единороссы во главе с вице-спикером Ириной Яровой и председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым предложили выделить в отдельное правонарушение самовольное проникновение на объекты Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, МВД и ФСИН, а также объекты, отнесенные к сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, и наказывать за это штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. руб. или арестом на срок до десяти суток. Заодно будет расширена прежняя формулировка о проникновении на «подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии с законодательством РФ»: в нее добавят объекты вооруженных сил РФ и топливно-энергетического комплекса, «сооружения на коммуникациях» и «специальные грузы». Наказание останется прежним: штраф от 75 тыс. до 200 тыс. руб. или арест до 15 суток. Внесение поправок господин Пискарев объяснял «повышенным интересом спецслужб Украины» к российским стратегическим объектам: в первом квартале 2022 года было зафиксировано в три раза больше попыток проникновения на них, чем за аналогичный период 2021 года. В марте были приняты поправки в УК тех же авторов, устанавливающие уголовное наказание (до четырех лет лишения свободы) за повторное нарушение.

11 или 12 апреля депутаты заслушают итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американских биологических лабораторий на территории Украины. С ним выступит сопредседатель комиссии с думской стороны Ирина Яровая.

Источник “Ъ” в Думе не исключает, что уже на этой неделе могут быть приняты и поправки в УК об ужесточении ответственности за терроризм и госизмену. Василий Пискарев сообщил об их внесении в пятницу в своем Telegram-канале, отметив, что они поданы ко второму чтению другого законопроекта, что «позволит рассмотреть их оперативно». Он также рассказал, что сразу по нескольким составам преступлений предлагается существенно повысить нижний и верхний предел ответственности. Например, по ч. 1 ст. 205 (теракт без отягчающих обстоятельств) максимальный срок увеличится с 15 до 20 лет лишения свободы, а по ст. 275 (госизмена) — с 20 лет до пожизненного.

Параллельно депутаты пытаются облегчить жизнь семьям участников СВО. 11 апреля Дума планирует принять во втором чтении два законопроекта, упрощающие признание участников спецоперации и граждан, проживающих в зоне СВО, безвестно отсутствующими, объявление их умершими и установление факта их смерти. В отношении таких граждан не будет действовать правило, согласно которому военнослужащий и человек, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим лишь через два года после их окончания.

Помимо «спецоперационных» инициатив в планах Думы есть и одна «мирная», но тоже весьма резонансная. Во вторник депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект, внесенный 7 апреля 392 депутатами во главе со спикером Вячеславом Володиным: он предусматривает введение ограничений на продажу и рекламу вейпов, а также запрет добавления в жидкости для вейпов ароматизаторов и других добавок, которые усиливают никотиновую зависимость. Законодатели регулярно выступали с предложениями полностью запретить вейпы, но эта идея не находила полного одобрения в правительстве. 23 марта господин Володин поднял этот вопрос во время отчета о работе правительства, предложив премьеру Михаилу Мишустину поддержать запрет. Тот пообещал сформулировать позицию. А на заседании Думы 5 апреля спикер сообщил, что планируется внесение изменений в налоговое законодательство, чтобы кратно увеличить акцизы на вейпы. Он отметил, что, поскольку Россия — член ЕАЭС наряду с Белоруссией и Казахстаном, где вейпы разрешены, надо «найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого».

Наконец, на этой неделе депутаты могут вернуться к законопроекту единороссов из комитета по обороне, который в пятницу был возвращен во второе чтение для принятия поправок. Согласно документу, повестки призывникам можно будет направлять по почте заказными письмами с уведомлением о вручении. Проект также обязывает призывника, который не дождался повестки, явиться в военкомат в течение двух недель с начала следующей призывной кампании. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов (ЕР) уверял депутатов, что причина возвращения во второе чтение чисто техническая — нужно исправить дату вступления поправок в силу (сейчас там указано 1 апреля 2022 года). Но собеседники “Ъ” в Думе не исключают, что в проект может быть вписана новая норма — о рассылке повесток через портал «Госуслуги». Правда, пока в планах на следующую неделю этот законопроект не значится: по информации из думской базы, он включен в примерный план законодательной работы на июль.

Ксения Веретенникова

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