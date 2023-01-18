Володин поручил комитетам Госдумы подготовить предложения по запрету вейпов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить вопрос и внести предложения о возможности запрета вейпов. Сегодня, 18 января, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который увеличивает ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для вейпов. При этом акциз на сами вейпы отменяется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Давайте мы с вами, если вы не возражаете, поручим профильным комитетам — комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, так как речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов, а также комитету по делам молодежи — изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов»,— заявил господин Володин на заседании (цитата по ТАСС).

Первое чтение законопроект об акцизах на сигареты, папиросы, табак для нагревания и жидкости для вейпов прошел в сентябре 2022 года. Предполагалось, что в 2023 году ставка должна будет составить 64 руб. за девайс, а также 18 руб. за 1 мл. В ноябре Минфин предложил установить ставку акциза на жидкости для вейпов на уровне 33 руб. за 1 мл, но отказаться от налога на само устройство. В декабре министерство предложило проиндексировать акцизы на никотинсодержащую продукцию на 25–30%.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ FM» «Вейпы пошли вразброс».

Лаура Кеффер