Роспотребнадзор поддерживает запрет на продажу вейпов

Роспотребнадзор прокоментировал инициативу Госдумы запретить продажу вейпов. Ведомство заявило, что «концептуально поддерживает» законодательные предложения, которые направлены на сохранение здоровья россиян.

«Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения»,— сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 18 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить вопрос о возможном запрете вейпов. В тот же день Госдума во втором и третьем чтении приняла закон об увеличении акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания и жидкости для вейпов. При этом акциз на вейпы документом отменяется.

Олеся Павленко