Госдума может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля

Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних в следующий вторник, 11 апреля, заявил ее спикер Вячеслав Володин на пленарном заседании. По его словам, запрет коснется всех видов вейпов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Володин напомнил, что сейчас действует частичный запрет вейпов, и его планируется распространить на все аналогичные устройства. «Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но и всей линейки аналогичных устройств. Запрет рекламы, размещения на полках магазинов»,— добавил он (цитата по «Дума ТВ»).

После принятия этой нормы Госдума, по словам спикера, инициирует внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы. «На сегодняшний день вейпы разрешены в Белоруссии и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого»,— сказал он.

В январе господин Володин поручил профильным комитетам подготовить и внести предложение о запрете вейпов в России из-за роста их популярности среди подростков. Предложение поддержали в Роспотребнадзоре, Минздраве и МВД. Минфин обратил внимание на риски роста нелегального оборота электронных сигарет в случае их запрета и потерь для федерального бюджета. Минздрав утверждает, что после начала онлайн-продаж вейпов число курящих подростков выросло в десять раз. Минсельхоз предложил досудебную блокировку сайтов по продаже вейпов.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Вейпам обрисовали туманное будущее».

Лаура Кеффер