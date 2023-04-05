Госдума может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля

Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних в следующий вторник, 11 апреля, заявил ее спикер Вячеслав Володин на пленарном заседании. По его словам, запрет коснется всех видов вейпов.
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Господин Володин напомнил, что сейчас действует частичный запрет вейпов, и его планируется распространить на все аналогичные устройства. «Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но и всей линейки аналогичных устройств. Запрет рекламы, размещения на полках магазинов»,— добавил он (цитата по «Дума ТВ»).
После принятия этой нормы Госдума, по словам спикера, инициирует внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы. «На сегодняшний день вейпы разрешены в Белоруссии и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого»,— сказал он.
В январе господин Володин поручил профильным комитетам подготовить и внести предложение о запрете вейпов в России из-за роста их популярности среди подростков. Предложение поддержали в Роспотребнадзоре, Минздраве и МВД. Минфин обратил внимание на риски роста нелегального оборота электронных сигарет в случае их запрета и потерь для федерального бюджета. Минздрав утверждает, что после начала онлайн-продаж вейпов число курящих подростков выросло в десять раз. Минсельхоз предложил досудебную блокировку сайтов по продаже вейпов.
О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Вейпам обрисовали туманное будущее».