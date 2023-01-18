В Иркутске отменен концерт Валерия Меладзе

В Иркутске отменили концерт певца Валерия Меладзе, который должен был состояться 4 мая во дворце спорта «Труд». Этот концерт сначала был перенесен с 18 февраля на 25 мая 2022 года, затем была назначена дата в 2023 году. Информация об отмене концерта размещена на портале Kassy.ru.

На концерт господина Меладзе, запланированный на 2 мая в Красноярске, билеты продаются, следует из данных портала «Яндекс.Афиша».

На сайте исполнителя сообщается только о зарубежных турах в нынешнем году, в Израиле и на Кипре.

Ранее в соцсетях предположили, что во время новогоднего концерта в Дубае Валерий Меладзе сказал: «Героям слава». Фраза певца не попала на видеозапись. Господин Меладзе в ответ заявил, что хочет, чтобы «антагонизм прекратился» и «между близкими народами установилось согласие».

«Слава Украине! Героям слава!» считается патриотическим приветствием, которое используется украинскими националистами.

После публикации видеозаписи член Совета федерации Елена Афанасьева предложила лишить Валерия Меладзе российского гражданства, а депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать действиям певца правомерную оценку.

В конце декабря два концерта Валерия Меладзе были отменены в Новосибирске.

Мария Федотова