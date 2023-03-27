Концерты Валерия Меладзе отменены в трех городах Сибири

Выступления российского исполнителя Валерия Меладзе, которые должны были состояться 26, 27 и 29 апреля 2023 года в Новосибирске, Кемерово и Барнауле, отменены. Информацию об отмене концертов певца «Ъ-Сибирь» подтвердили на горячей линии портала «Кассы.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Меладзе в 2018 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерий Меладзе в 2018 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Причина приостановки продажи билетов неизвестна, в то же время покупателям билетов рекомендуется обратиться в офис для возврата средств. Дозвониться до представителей музыканта не удалось.

Согласно информации «Афиша.ру», единственные концерты, которые проведет певец в ближайшее время, пройдут 18 и 21 мая в Алматы и Астане.

В январе 2023 года стало известно об отмене концерта Валерия Меладзе в красноярском многофункциональном комплексе «Гранд Холл Сибирь», где было запланировано выступление певца. В это же время было отменено его выступление в Иркутске во дворце спорта «Труд».

Ранее несколько Telegram-каналов распространили видео с новогоднего концерта Валерия Меладзе в Дубае. На нем автор ролика говорит певцу: «Слава Украине», после чего тот убирает микрофон и что-то отвечает. Автор в ответ называет его «красавчиком». Фраза певца не попала на видеозапись. В соцсетях предположили, что господин Меладзе сказал: «Героям слава».

Комментируя видео, певец заявил, что не хочет никого ненавидеть и не пытается никому угодить. «Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы»,— добавил господин Меладзе.

После публикации видеозаписи член Совета федерации Елена Афанасьева предложила лишить Валерия Меладзе российского гражданства, а депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать действиям певца правомерную оценку.

Лолита Белова, Новосибирск