В Сербии проведут повторное голосование на 53 избирательных участках
В Сербии 1 ноября проведут повторное голосование на внеочередных парламентских выборах на 53 участках, сообщила республиканская избирательная комиссия (РИК). В РИК уже обработали голоса с почти 99% участков.
В комиссии пояснили, что провести повторное голосование решили на участках, где результаты «не могут быть установлены», в связи с чем они были аннулированы. В РИК заверили, что повторное голосование не повлияет на общий результат. Однако оно затянет подведение итогов выборов и формирование нового правительства, передает ТАСС.
25 октября в Сербии прошли досрочные парламентские выборы. Бывший президент страны Александр Вучич рассчитывал в случае победы возглавить правительство еще на четыре года, однако его партия СПП, находившаяся у власти 14 лет, проиграла выборы. По итогам предварительного подсчета правящая партия набирает около 105 мандатов, тогда как ее оппонент, оппозиционное движение «Студенческий список» — 135–140. «Студенческий список» сформировался на волне протестов, охвативших страну в 2024 году.