В Сербии проведут повторное голосование на 53 избирательных участках

В комиссии пояснили, что провести повторное голосование решили на участках, где результаты «не могут быть установлены», в связи с чем они были аннулированы. В РИК заверили, что повторное голосование не повлияет на общий результат. Однако оно затянет подведение итогов выборов и формирование нового правительства, передает ТАСС.